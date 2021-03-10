Rusya Twitter'ı yavaşlattı

Roskomnadzor yetkilileri, içerik kaldırma taleplerini Twitter’ın uygulamadığını belirterek Rusya vatandaşlarını korumak adına sosyal medya ağının bugünden başlayarak yavaşlatılacağını belirttiler.







Roskomnadzor’un açıklamasında, kaldırılması talep edilen içeriklerin bazılarının intihar çağrıları, çocuk pornosu ve narkotik kullanımına dair paylaşımlar olduğu kaydedildi.





Rus yetkililer, birçok defa talep edilmesine karşın Twitter’ın söz konusu içerikleri 2017’den beri kaldırmadığını belirtti.





Roskomnadzor’un açıklamasında, Rusya yasalarını göz ardı etmeyi sürdürmesi halinde Twitter’ın ülkede bloke edilebileceği uyarısı da yapıldı.