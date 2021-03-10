Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Twitter'ı yavaşlattı /10 Mart 2021 12:01

Rusya Twitter'ı yavaşlattı

Rusya’nın medya denetim kurumu Roskomnadzor, bazı içeriklerin kaldırılması taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle Twitter’ı yavaşlatma kararı aldıklarını açıkladı.

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Roskomnadzor yetkilileri, içerik kaldırma taleplerini Twitter’ın uygulamadığını belirterek Rusya vatandaşlarını korumak adına sosyal medya ağının bugünden başlayarak yavaşlatılacağını belirttiler.

Roskomnadzor’un açıklamasında, kaldırılması talep edilen içeriklerin bazılarının intihar çağrıları, çocuk pornosu ve narkotik kullanımına dair paylaşımlar olduğu kaydedildi.

Rus yetkililer, birçok defa talep edilmesine karşın Twitter’ın söz konusu içerikleri 2017’den beri kaldırmadığını belirtti.

Roskomnadzor’un açıklamasında, Rusya yasalarını göz ardı etmeyi sürdürmesi halinde Twitter’ın ülkede bloke edilebileceği uyarısı da yapıldı.
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