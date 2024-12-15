Rusya üç ayda Avrupa’nın toplam savunma üretimini aştı

Samanyoluhaber.com - Moskova





AB yetkilileri, Rusya’nın uygulanan kapsamlı yaptırımlara rağmen savunma sanayiindeki üretim kapasitesini hızla artırdığını kabul etti.





Avrupa Savunma Komiseri Andrius Kubilius, RND’ye verdiği röportajda, Rusya’nın sadece üç ayda Avrupa’nın toplam savunma üretimini aşabildiğini ifade etti.





Yine verilere göre Rusya, altı ayda Alman Silahlı Kuvvetlerinin elinde bulunandan daha fazla silah üretiyor.





Avrupa Savunma Komiseri Andrius Kubilius, AB’nin savunma sanayisinde NATO hedeflerine uygun bir strateji geliştirmesi gerektiği vurguladı. Alman endüstrisinin bu planda kilit bir role sahip olması gerektiğini belirtti.





NATO Genel Sekreteri Rutte ise Rusya’nın, NATO’nun beklentilerinden daha hızlı bir şekilde askeri kapasitesini toparladığına dikkat çekti.

Avrupa’nın savunma endüstrisini hızla militarize etmesi ve askeri harcamaları artırması gerektiğini ifade etti.





Rusya’nın Savunma Sanayiindeki Yükselişi

Yaptırımlara ve ekonomik izolasyona rağmen Rusya, savunma sanayisinde üretim kapasitesini genişletti. Bu durum, özellikle Ukrayna savaşında Batı’dan gelen silah yardımına yanıt vermek amacıyla hızlandırılan bir stratejiyle ilişkilendiriliyor.





AB ve NATO’nun, Rusya’nın bu hızlı adaptasyonuna karşı savunma sanayiinde ortak hareket etme, teknoloji paylaşımı ve üretim kapasitesini artırma gibi konuları önceliklendirdiği görülüyor.





Avrupa’nın lider ülkelerinden Almanya’nın, bu süreçte kilit bir aktör olarak öne çıkması bekleniyor. Rusya’nın yaptırımlara rağmen savunma sanayiinde gösterdiği bu direnç, Batı’nın stratejik hesaplamalarını etkileyebilir. NATO ve AB’nin bu duruma nasıl yanıt vereceği, Avrupa’nın güvenliği ve savunma politikalarının geleceği açısından belirleyici olacak.