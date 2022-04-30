Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor /30 Nisan 2022 14:21

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Rusya, Ukrayna işgalinde son teknoloji silahlarını da ilk defa kullanmaya başladı. Onlardan biri, “sıçrayan bomba” olarak nitelenen ve kendini 30 metre yükseğe fırlatarak tanklara havadan patlayıcı atan akıllı mayın PTKM-1R.

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Rusya'nın yeni geliştirdiği ve “sıçrayan bomba” olarak nitelenen akıllı mayını ilk defa Ukrayna savaşında ortaya çıktı.

Uçan tanksavar mayın PTKM-1R, kendini 30 metre yükseğe fırlatarak tanklara havadan patlayıcı atıyor. Yerde hedefini tarama özelliğine sahip olan mayın, yaklaşan araçların sesini tanıyabilen sensörlerle donatılmış ve bu sesleri hafızasındaki hedefler listesiyle karşılaştırıyor. Böylece sivil hedeflerle karşılaştığında aktif hale gelmiyor.

Mayın, 100 metre uzaklıktaki bir zırhlı aracı fark ederek saldırı rotasını hesaplayabiliyor. Hedef yeterince yaklaştığında mayın havalanarak tankı birkaç saniye içinde vuruyor.

İngiliz Daily Telegraph gazetesine konuşan uzmanlar, ilk kez Ukrayna savaşında görülen PTKM-1R'ın, teknik özellikleriyle ABD'nin geniş bir arazide kullanım için ürettiği M93 Hornet mayınına benzediğini belirtti.

Askeri uzmanlar, zırhlı araç teknolojisi geliştikçe ve tanklar daha sağlam hale geldikçe tanksavar silah sistemlerinin de giderek geliştiğine dikkat çekiyor. Tanklar, Ukrayna savaşında da görüldüğü üzere hava saldırılarına karşı daha zayıf oluyor.

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