Rusya: Ukrayna 91 İHA ile Moskova'ya saldırdı, 1 kişi öldü

Rusya, Ukrayna'nın bugün başkent Moskova'ya şimdiye kadar düzenlediği en büyük insansız hava aracı (İHA) saldırılarını düzenlediğini ileri sürdü. Rusyalı yetkililerin iddiasına göre, Ukrayna, en az 91 İHA ile Moskova'yı hedef aldı, saldırılarda en az bir kişi hayatını kaybetti, saldırılar yangınlara ve hava trafiğinin felç olmasına yol açtı.





Reuters'ın aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, 91'i Moskova bölgesi, 126'sı ise Ukrayna güçlerinin Ağustos 2024'te karadan saldırarak ilerlemeye başladığı, ancak son dönemde çekilmeye başladığı Kursk bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna'nın fırlattığı toplam 337 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Söz konusu saldırılar ise Ukrayna ve ABD heyetlerinin, 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşta olası barış görüşmelerini ele almak üzere Suudi Arabistan'da bir araya gelemeye hazırlandığı saatlerde yaşandı.





'UKRAYNA İHA'LARININ MOSKOVA'YA EN BÜYÜK SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ'





Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırılara ilişkin açıklamasında, hava savunma sistemlerinin sabah erken saatlerde Moskova ve civar bölgelerdeki saldırıları püskürtmeye çalıştığını anlattı. Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşman İHA'larının Moskova'ya en devasa saldırısı geri püskürtüldü" ifadelerini kullandı.





Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da konuya ilişkin açıklama yaparak saldırılarda en az bir kişinin öldüğünü, üç kişinin yaralandığını söyledi. Vali, saldırılar sebebiyle Moskova bölgesindeki Ramenskoye bölgesinde çok katlı bir binanın tahliye edilmek durumunda kalındığını belirtti. Saldırıların ardından başkent Moskova'daki dört havalimanındaki uçuşlar askıya alındı. Moskova'nın doğusundaki iki diğer havalimanı da kapatıldı.





Daha sonra Rusya havacılık kurumu Rosaviatsia'dan yapılan açıklamada, Moskova'nın Sheremetyevo Havalimanı'ndaki uçuşların normale döndüğü bilgisi paylaşıldı.