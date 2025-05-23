Samanyolu Haber /Dünya / Rusya-Ukrayna arasında büyük esir takası /23 Mayıs 2025 14:17

Rusya-Ukrayna arasında büyük esir takası

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandı" açıklamasında bulundu. 16 Mayıs’ta İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmelerde, savaş sırasında esir alınan Rus ve Ukraynalı askerlerin bir kısmının karşılıklı olarak takas edilmesi kararlaştırılmıştı.

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İstanbul'da masaya oturan Rusya-Ukrayna arasında 1000 esir takası anlaşması yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası tamamlandığını dünyaya açıkladı.

Trump, paylaşımında, “Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA ANLAŞMIŞLARDI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul'da yürütülen barış müzakereleri çerçevesinde, Rusya ile Ukrayna arasında 1000’er esirin karşılıklı olarak takas edilmesi yönünde anlaşmaya varıldı.

16 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen görüşmelerde, iki ülke savaş süresince ellerinde tuttukları bazı esirlerin değişimi konusunda uzlaştı. Bu gelişme, uzun süredir süren çatışmalarda nadir görülen bir mutabakat olarak öne çıktı.


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