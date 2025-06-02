Rusya, Ukrayna askeri kampını İskender füzeleriyle vurdu: Çok sayıda asker öldü

Hedef alınan birlikler, 158. ayrı motorize piyade tugayı ile 33. ayrı motorize piyade tugayı olarak belirtildi. Saldırının, Gvardeyskoye yerleşimi yakınlarındaki askeri eğitim alanında gerçekleştirildiği bildirildi.





Ukraynalı General İstifa Etti





Ukraynalı kaynaklar ölen askerlerin sayısını açıklamazken, askeri eğitimden sorumlu Ukraynalı generalin istifa ettiği bildirildi.





Rus ordusu, Dnipropetrovsk bölgesindeki Novomoskovsk eğitim sahasına saldırmak için İskender'i kullandı. En az 12 ölü ve 60 yaralı olduğu belirtiliyor.





Saldırıdan sonra (iki ay içinde ikincisi), Ukrayna Kara Kuvvetleri komutanı istifa ettiğini duyurdu.





Olaydan sonra Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mykhailo Drapatiy istifa etti ve şu açıklamada bulundu:





"Bu, 239. eğitim sahasındaki trajedinin kişisel sorumluluk duygusuyla dikte edilen bilinçli bir adımdır ve bunun sonucunda askerlerimiz öldü... Bir komutan olarak, emirlerimin tam olarak yerine getirilmesini sağlayamadım. Öğrenmeyen bir sistemde yaşama hakkımız yok. Komutanların insanların hayatlarından kişisel olarak sorumlu olduğu bir orduyuz. Kayıplardan kimsenin sorumlu olmadığı bir ordu, içeriden ölür," dedi.





Geçtiğimiz yılın Kasım ayından beri Kara Kuvvetleri'ne liderlik ediyordu.





Rus yetkililer, bu tür operasyonların Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini iddia ediyor.





Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve paralı askerlerin personel, teçhizat konuşlandırma alanları ile enerji, savunma sanayi, askeri yönetim ve iletişim altyapısını hedef aldıklarını" belirtti.





Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Rus ordusunun konutlara ve sosyal kurumlara saldırmadığını tekrarladı.





Bölgesel Etkiler





Saldırının Ukrayna birliklerinde ne kadar kayba yol açtığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bildiriliyor.





Uzmanlar, İskender füzelerinin yüksek hassasiyetli ve etkili bir sistem olması nedeniyle saldırının Ukrayna birlikleri üzerinde önemli etki yaratmış olabileceğini belirtiyor. Bu gelişme, Rusya'nın Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef alan stratejisinin devamı olarak yorumlanıyor.





Askeri analistler, Rusya'nın bu tür hedefli vuruşlarla Ukrayna'nın cephe gerisindeki askeri kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını ifade ediyor.





Ukrayna tarafı ise henüz bu saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bölgedeki gerilimin tırmanmaya devam ettiği, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin askeri altyapısını hedef aldığı gözlemleniyor. Bu saldırıların, İstanbul'da yapılması planlanan barış görüşmelerine olası etkileri merak konusu.