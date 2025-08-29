Rusya, Ukrayna’da Baykar’ın fabrikasını vurdu

Rusya’nın Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde düzenlediği füze saldırısında, Türk savunma şirketi Baykar’ın üretim tesisinin ağır hasar aldığı bildirildi. Yerel yetkililer, saldırının son altı ay içinde Baykar tesisine yönelik dördüncü saldırı olduğunu açıkladı.









RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Saldırı sonrası Baykar’dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik kaynakları fabrikanın hedef alınan yapılar arasında olduğunu teyit etti. X platformunda yayın yapan Clash Report hesabı da tesise ait olduğu öne sürülen mimari görsellerle uyumlu bir yapının vurulduğunu iddia etti.





Baykar’ın yanı sıra Ukrayna’ya ait birçok tesis de hedef alındı. Etkilenen yapılar arasında Estonyalı girişimci Ragnar Sass’ın kurduğu LIFT99 kuluçka merkezi, burada faaliyet gösteren IT firması FRACTAL’ın ofisi ve Ukrayna’nın önde gelen lojistik şirketlerinden Nova Poshta’nın dağıtım merkezi de bulunuyor.





Lviv Şehir Meclisi üyesi İgor Zinkevich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baykar’ın inşa halindeki fabrikasının iki füze ile vurulduğunu duyurdu. Zinkevich, “Üretim kapasitesi ciddi şekilde zarar gördü” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tesise ait olduğu iddia edilen binanın çatısına füze isabet ettiği ve patlama sonrası yoğun duman yükseldiği görüldü.Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada fabrikanın Ağustos 2025’te açılacağını duyurmuş, Ukrayna’daki yatırımların planlandığı şekilde sürdüğünü belirtmişti. Zinkevich de fabrikanın büyük ölçüde hazır olduğunu, personel eğitimlerinin tamamlandığını ve üretim hattının açılış öncesi son aşamaya geldiğini aktardı.Saldırıyı değerlendiren, Türkiye, Ukrayna ve Rusya ekonomi masası uzmanı Timothy Ash ise, “Kiev’deki AB ofisine, Baykar fabrikasına ve geçen hafta Ukrayna’daki büyük ABD elektronik fabrikasına yapılan saldırılar, Moskova’nın barışa sıfır ilgi duyduğunu gösteriyor ve dış destekçilerine güçlü bir mesaj veriyor” yorumunda bulundu.Rusya’nın 28 Ağustos gecesi düzenlediği geniş çaplı füze saldırılarında yalnızca Kiev’de 16 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi de yaralandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırıda toplam 629 hava hedefi fırlatıldığını açıkladı.Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri ve hava üslerine yönelik olduğunu açıkladı. Bakanlık, Kinjal hipersonik aerobalistik füzeler dahil uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahların kullanıldığını duyurdu. Açıklamada, belirlenen hedeflerin tamamının vurulduğu, Ukrayna birliklerinin geçici konuşlandığı 153 noktanın ateş altına alındığı, ayrıca bir Su-27 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.