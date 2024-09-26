Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya, Ukrayna’nın Khmelnitsky bölgesindeki stratejik öneme sahip Starokonstantinov havaalanına dört Kinzhal aeroballistik füzelerle saldırı düzenledi.





Bu havaalanı, ABD tarafından Ukrayna’ya verilen F-16 savaş uçaklarının transfer edildiği ana noktalardan biri olarak biliniyor. Sovyet döneminden kalma betonarme sığınaklar, bu uçaklar için daha fazla güvenlik ve gizlilik sağlıyor.





Ancak, Rusya’nın “Kinjal-Hançer” füzelerini kullanma sebebi de bu korunaklı yapıları hedef almak için. Ukrayna havaalanlarındaki Sovyet döneminden kalma yapıların sınırlı olması, her yıkımın ardından F-16’ların saklanmasını daha zor hale getiriyor. Bu saldırılar, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesine ve F-16 filosuna yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor.





Diğer bölgelerde patlamalar





Bu saldırının yanı sıra, Ukrayna’nın diğer bölgelerinde de benzer patlamalar duyulmaya devam ediyor.





Özellikle Nikolaev’de bir enerji altyapısının hasar görmesi sonucu elektrik kesintileri yaşanırken, Kiev’de de farklı noktalarda patlamalar rapor edildi.





Odessa bölgesindeki bir eğitim merkezine yapılan önceki saldırıda, Ukraynalı su drone operatörlerinin hedef alındığı biliniyor.





Rusya, Ukrayna’nın askeri ve altyapısal noktalarına yönelik baskınlarını sürdürürken, Ukrayna’nın hava savunması ve kritik altyapıları üzerindeki baskı giderek artıyor.