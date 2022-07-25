Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna’da rejim değişikliği istediğini kabul etti /25 Temmuz 2022 18:09

Rusya, Ukrayna’da rejim değişikliği istediğini kabul etti

Rusya, bu yılın şubat ayından beri saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’da bir rejim değişikliği istediğini kabul etti. Rusya, bu iddiaları bugüne kadar reddetmişti.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ukrayna’da rejim değişikliği arzuladığını kabul etti. Lavrov’un sözleri, bu konuda daha önce yaptığı açıklamayla çelişti. Sergey Lavrov, Ukrayna hükumetini iktidardan indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Lavrov, Afrika turu kapsamında gittiği Mısır’ın başkenti Kahire’de yaptığı açıklamada, “Elbette Ukraynalıların tamamen halk ve tarih karşıtı olan bu rejimden kurtulmasına yardımcı olacağız.” dedi. Lavrov, Rus ve Ukrayna halklarının gelecekte bir arada yaşayacağını ifade etti.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Moskova’nın Kiev’deki siyasi liderliği değiştirme niyetiyle ilgili beyanı, Lavrov’un geçen Nisan ayındaki açıklamalarıyla çelişiyor. Lavrov o dönem India Today televizyon kanalıyla yaptığı söyleşide “Ukrayna’daki rejimi değiştirme gibi bir planımız yok” demişti. Lavrov, hangi iktidarla yaşamak istediklerine dair kararın Ukraynalılara ait olduğunu söylemişti.

Rusya kısa süre önce artık Ukrayna savaşında cephedeki stratejisini de değiştirdiğini duyurmuştu. Lavrov geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna’daki askeri hedeflerinin Moskova destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas’ın da ötesine geçtiğini belirtmişti. Kiev’e Batı ülkeleri tarafından daha uzun menzilli silahlar tedarik edilmesini göz önünde bulunduran Rusya’nın, Ukrayna ordularını Donbas bölgesinden de uzağa itmek istediği tahmin ediliyor.

ODESA SALDIRISI DOĞRULANDI
Öte yandan Rusya, Odesa Limanı’na yönelik düzenlenen füze saldırısını doğruladı. Ancak saldırıda sadece askeri hedeflerin vurulduğunu savundu. Rusya’nın İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasından bir gün sonra Ukrayna tahılının ihracatı için büyük önem taşıyan Odessa Limanı’nı vurması uluslararası kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, patlama sonrası yaptığı açıklamada, Odessa’ya yapılan saldırının Rusya ile diyalog olasılığını “yok ettiğini” söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da “sadece” askeri altyapıyı hedef aldığını öne sürdüğü Odesa limanına düzenlenen hava saldırılarının tahıl sevkiyatı anlaşmasını etkilememesi gerektiğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, Ukrayna’da rejim değişikliği istediğini kabul etti Sonraki Haber >>

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Harun Tokak- Ayakların yine üşüyor mu?

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Milyonlar harcanmış ama ortada teleferik yok!

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Çorumlu Amir ırkçılığa maruz kaldı

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Belgesel: Üç hasta mahkumun hikayesi

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:26:30