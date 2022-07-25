Rusya, Ukrayna’da rejim değişikliği istediğini kabul etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ukrayna’da rejim değişikliği arzuladığını kabul etti. Lavrov’un sözleri, bu konuda daha önce yaptığı açıklamayla çelişti. Sergey Lavrov, Ukrayna hükumetini iktidardan indirmeyi hedeflediklerini söyledi.







Lavrov, Afrika turu kapsamında gittiği Mısır’ın başkenti Kahire’de yaptığı açıklamada, “Elbette Ukraynalıların tamamen halk ve tarih karşıtı olan bu rejimden kurtulmasına yardımcı olacağız.” dedi. Lavrov, Rus ve Ukrayna halklarının gelecekte bir arada yaşayacağını ifade etti.





DW Türkçe’de yer alan habere göre Moskova’nın Kiev’deki siyasi liderliği değiştirme niyetiyle ilgili beyanı, Lavrov’un geçen Nisan ayındaki açıklamalarıyla çelişiyor. Lavrov o dönem India Today televizyon kanalıyla yaptığı söyleşide “Ukrayna’daki rejimi değiştirme gibi bir planımız yok” demişti. Lavrov, hangi iktidarla yaşamak istediklerine dair kararın Ukraynalılara ait olduğunu söylemişti.





Rusya kısa süre önce artık Ukrayna savaşında cephedeki stratejisini de değiştirdiğini duyurmuştu. Lavrov geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna’daki askeri hedeflerinin Moskova destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas’ın da ötesine geçtiğini belirtmişti. Kiev’e Batı ülkeleri tarafından daha uzun menzilli silahlar tedarik edilmesini göz önünde bulunduran Rusya’nın, Ukrayna ordularını Donbas bölgesinden de uzağa itmek istediği tahmin ediliyor.





ODESA SALDIRISI DOĞRULANDI

Öte yandan Rusya, Odesa Limanı’na yönelik düzenlenen füze saldırısını doğruladı. Ancak saldırıda sadece askeri hedeflerin vurulduğunu savundu. Rusya’nın İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasından bir gün sonra Ukrayna tahılının ihracatı için büyük önem taşıyan Odessa Limanı’nı vurması uluslararası kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, patlama sonrası yaptığı açıklamada, Odessa’ya yapılan saldırının Rusya ile diyalog olasılığını “yok ettiğini” söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da “sadece” askeri altyapıyı hedef aldığını öne sürdüğü Odesa limanına düzenlenen hava saldırılarının tahıl sevkiyatı anlaşmasını etkilememesi gerektiğini söyledi.