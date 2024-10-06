Rusya: Ukrayna’da Türkiye yapımı silahlar ele geçirildi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Ugledar’ın ablukaya alınmasından sonra şehirden kaçan Ukrayna askerlerinin geride çok sayıda yabancı marka silah ve mühimmat bıraktığını açıkladı.





Ele geçirilen silahlar arasında en çok dikkat çekenlerinin Polonya yapımı sessiz havan topları, Türk ve Amerikan yapımı otomatik el bombası fırlatıcıları ve hafif silahlar gibi NATO silahların bulunduğu bildirildi.





Ayrıca bu silahlara ait çok sayıda mühimmat da Rus askerleri tarafından şehrin farklı noktalarında ele geçirildi.





Türkiye resmi olarak reddetmişti





Türkiye resmi olarak Ukrayna'ya silah ve mühimmat satmadığını iddia ediyor ancak çok sayıda Türkiye'ye ait silah, mühimmat askeri araç Ukrayna ordusu tarafından kullanılıyor.





Ugledar, Donetsk’in güneybatısında stratejik bir noktada yer alıyor ve askeri lojistik açısından önemli bir bölge olarak değerlendiriliyor. Şehrin Ukrayna’nın doğu ve güney cephelerinin kesişim noktasındaki savunma pozisyonları nedeniyle Ukrayna için büyük bir askeri öneme sahip olduğu belirtildi.





Ugledar’ın düşüşünün Ukrayna savunmasını ciddi şekilde zayıflatabileceği ve bölgedeki askeri dengeyi değiştirebileceği yorumları yapılırken, Rusya’nın Batı menşeli silahları ele geçirmesi dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.