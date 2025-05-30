Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna’da yeni cephe açtı /30 Mayıs 2025 12:31

Rusya, Ukrayna’da yeni cephe açtı

Rusya, haftalardır artan askeri kazanımların ardından, Ukrayna'nın kuzeyinde yeni bir cephe açarak savaşın seyrini değiştirecek yeni bir harekât başlattı.

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Rusya’nın Ukrayna cephelerindeki askeri ilerleyişi bu yılın en hızlı temposuna ulaştı. Kremlin’in yaz saldırısının başladığı düşünülürken, Ukrayna şehirlerine yönelik insansız hava aracı ve füze saldırıları da yoğunlaştı.

The New York Times’ta yer alan bir analize göre, Rusya, haftalardır artan askeri kazanımların ardından, Ukrayna’nın kuzeyinde yeni bir cephe açarak savaşın seyrini değiştirecek yeni bir harekât başlattı. Donbas bölgesine yönelik baskıyı artıran Rus güçlerinin, savaşın dördüncü yılına girildiği bu dönemde Ukrayna’nın elindeki son bölgeleri ele geçirmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Askeri analistlere göre, Moskova, bu ay Ukrayna’da yeni bir atılım yapmak üzere son koordineli saldırı girişimlerine başladı. Bu gelişme, Rus temsilcilerinin 2022’den bu yana ilk kez Ukrayna ile doğrudan barış görüşmelerine başlamasıyla aynı döneme denk geliyor.

Analistler, Rusya’nın kış aylarındaki göreceli durgunluğu, askeri ekipman rezervlerini artırmak ve saldırı dronlarının teknik kapasitelerini geliştirmek için kullandığını belirtiyor. Ancak Rus birlikleri bazı lokal başarılar elde etse de, genel anlamda ilerleme hızı hâlâ yavaş seyrediyor. Çoğu uzman, bu yaz Kremlin’in kesin bir zafer kazanarak savaşın gidişatını kökten değiştirmesini beklemiyor.

Rusya’nın artan füze ve İHA saldırıları siviller üzerindeki baskıyı artırırken, bu durum uluslararası alanda da Moskova’ya yönelik tepkileri körüklüyor. Yoğunlaşan bombardıman, jeopolitik riskleri büyütüyor.
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