Samanyolu Haber /Gündem / Rusya- Ukrayna geriliminde yeni gelişme /17 Nisan 2021 13:46

Rusya- Ukrayna geriliminde yeni gelişme

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

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FSB'den yapılan açıklamada, Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Rusya’da FSB, Ukrayna’nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk’u gözaltına aldı. TASS’ta yer alan habere göre FBS’den yapılan açıklamada, “Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu olan Ukraynalı diplomat Aleksandr Sosonyuk'u, Rus kolluk kuvvetleri ve FSB'nin veri gizli belgeler temin ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı” denildi. FSB, Sosonyuk’un bu faaliyetlerinin bir diplomatik çalışanın statüsüne aykırı olduğunu ve Rusya Federasyonu'na karşı ‘düşmanca’ olduğunu duyurdu.

"UKRAYNA, KAPSAMLI BİR YANIT VERECEK"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya’da FSB tarafından gözaltına alınan Aleksandr Sosonyuk’a ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın olaya ilişkin kapsamlı bir yanıt verme hazırlığında olduğun söyledi. Nikolenko, "Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı eylemlerinde başka bir provokasyon. Rus kolluk kuvvetleri, St. Petersburg'daki Ukrayna Başkonsolosluğunun bir çalışanını gözaltına aldı. Diplomat şu anda Ukrayna diplomatik kurumunda" dedi.
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