Samanyolu Haber /Dünya / Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Türkiye devredışı bırakıldı! /20 Mayıs 2025 09:44

Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Türkiye devredışı bırakıldı!

Almanya, İtalya, Fransa, Finlandiya ve Ukrayna liderleri ile AB Komisyonu Başkanı'nın ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

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Almanya, İtalya, Fransa, Finlandiya ve Ukrayna liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

TÜRKİYE'Yİ ARAMADILAR
Halktv'de yer alan habere göre Almanya Başbakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Başbakan Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yer aldığı belirtildi. Görüşmelerde Türkiye'nin yer almaması dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Avrupalı ortaklarını bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, görüşmede, Ukrayna'da ateşkes ve barışın nasıl sağlanabileceği konusunun ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD Başkanı ve Avrupalı ortaklar, bundan sonra atılacak adımlar ve müzakere sürecini yakından koordine etme ile yeni bir teknik toplantı düzenlemek için çaba gösterme konusunda mutabık kaldı. Tüm taraflar ateşkese giden yolda Ukrayna'ya yakından eşlik etme isteklerini bir kez daha teyit etti."

Avrupalı liderlerin, yaptırımlar yoluyla Rusya üzerindeki baskıyı artıracaklarını açıkladıkları bildirildi.

İTALYA VATİKAN'DA BULUŞMAYI ÖNDERDİ
İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar arasında en kısa sürede bir ateşkese yol açabilecek müzakerelerin hemen başlatılması ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için gerekli koşulların inşa edilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu bağlamda, Papa'nın görüşmelere Vatikan'da ev sahipliği yapma konusundaki istekliliği olumlu olarak değerlendirildi. İtalya, temasları kolaylaştırmak ve barış için çalışmak adına üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

GÖRÜŞME YERİ NETLEŞMEDİ
Zelenski ise Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Vatikan konusunda netleşilmediğini şu ifadeleri açıkladı:

"Ayrıca Ukrayna'nın Rusya ile sonuç getirecek herhangi bir formatta doğrudan müzakerelere hazır olduğunu yineledim. Türkiye, Vatikan, İsviçre, tüm olası yerleri (görüşmeler için) değerlendiriyoruz."
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