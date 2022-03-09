Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Ukrayna hükümetini devirmeye çalışmıyoruz /09 Mart 2022 14:36

Rusya: Ukrayna hükümetini devirmeye çalışmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus ordusunun misyonunun "mevcut hükümeti devirmek" olmadığını belirtti. Bu arada Ukrayna ile Rusya ateşkesin 12 saat sürmesi konusunda anlaştı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna’da niyetlerinin hükümeti devirmek olmadığını açıkladı. 

Rus ordusunun misyonunun "mevcut hükümeti devirmek" olmadığını belirten Zaharova, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin işgalin başlamasından bu yana üç kez bir araya geldiğini hatırlatarak, bu müzakerelerde kısmen ilerleme sağlandığını ifade etti. Zaharova ayrıca, yaklaşık 140 bin Ukraynalının Rusya’ya kaçtığı bilgisini paylaştı. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ta sivillerin tahliyesine Rusya’nın işgali başlamadan önce start verilmişti.

Diğer yandan Rusya ile Ukrayna gün boyunca ateşkes ve tahliye koridorları oluşturulması konusunda mutabık kaldı. DW Türkçe'nin haberine göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ateşkesin sabah 9’dan akşam 9’a kadar yoğun çatışmalara sahne olan altı bölgede süreceğini söyledi. Vereşçuk bu bölgeler arasında başkent Kiev, güneydeki Zaporijya ve Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki bazı bölgeleri saydı. Başkent yakınlarında bulunan İrpin ve Buşa’dan siviller Kiev’e nakledilecek.
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