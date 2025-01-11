Rusya: Ukrayna İHA saldırısı düzenledi, yaralılar var





RUSYA: UKRAYNA'YA AİT 85 İHA DÜŞÜRÜLDÜ





UKRAYNA: RUSYA 74 İHA İLE SALDIRDI

Rusyalı yetkililer, Ukrayna güçlerinin ülkenin çeşitli bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediğini ileri sürdü. Tambov bölgesinde iki evin isabet aldığı, saldırılarda yaralıların olduğu ifade edildi. Ukraynalı yetkililer de Rusya güçlerinin 74 İHA ile saldırılar düzenlediğini, bunlardan 47'sinin düşürüldüğünü iddia ettiReuters'ın aktardığına göre, Rusya'nın Tambov Bölge Başkanı Evgeny Pervyshov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu başkent Moskova'ya yaklaşık 480 kilometre mesafedeki Kotovsk kasabasında iki evin isabet aldığını, patlayan camlar sebebiyle yaralananlar olduğunu bildirdi. Açıklamada, binaların hafif hasar gördüğü, evlerde yaşayanlara geçici olarak kalacak yer sağlandığı belirtildi.Savunma Bakanlığı da gece saatlerinde Rusya üzerinde Ukrayna'ya ait 85 İHA'nın imha edildiğini iddia etti. Açıklamaya göre, bu İHA'ların 31'ine Karadeniz üzerinde, 16'şar İHA'ya Voronezh ve Krasnodar bölgelerinde, 14 İHA'ya Azov Denizi üzerinde müdahale edildi.Ukraynalı yetkililer de Rusya güçlerinin gece saatlerinde 74 İHA ile ülke topraklarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü. Ukrayna Hava Kuvvetleri, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, 47 Rus İHA'sının düşürüldüğünü, 27 İHA'nın ise hedeflerine ulaşamadan 'radardan kaybedildiğini' bildirdi. Açıklamada, müdahale edilen İHA'lardan düşen parçaların yedi farklı bölgede bina ve araçlara zarar verdiği, ancak ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.