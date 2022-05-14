Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna ile müzakereleri askıya aldı /14 Mayıs 2022 20:09

Rusya, Ukrayna ile müzakereleri askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile müzakerelerin askıya alındığını açıkladı. Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile yaptığı telefon görüşmesinde, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda ise sert mesajlar verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yle görüşmesinde ülkesinin NATO’ya üyeliğinin hata olacağını söyledi.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Niinistö arasında yapılan telefon görüşmesi, Finlandiya tarafının inisiyatifiyle gerçekleşti. Finlandiya yönetiminin NATO’ya üyelik başvurusunda bulunma niyetine ilişkin fikir teatisinin yapıldığı görüşmede Putin, ‘Finlandiya’nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin bir hata olacağını’ söyledi.
 
Putin, “Ülkenin dış politikasındaki böyle bir değişiklik, uzun yıllardır iyi komşuluk ve ortaklık, iş birliği ruhuyla inşa edilen ve karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Finlandiya ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.” dedi.

Liderler ayrıca Ukrayna’daki durumu da görüştü. Açıklamaya göre Putin, Kiev yönetimi diyalogla ilgilenmediği için Ukrayna ile müzakerelerin askıya alındığını söyledi. Rusya ile 1.300 km uzunluğunda kara sınırı olan Finlandiya, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana NATO ile işbirliğini kademeli olarak artırdı. Görüşmede, her iki liderin Ukrayna’daki durumu ve müzakereler meselesini ele aldığı ifade edildi.
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