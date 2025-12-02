Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna ile olan sınırı boyunca tampon bölge oluşturacak /02 Aralık 2025 12:35

Rusya, Ukrayna ile olan sınırı boyunca tampon bölge oluşturacak

Rusya ordusu, Ukrayna ile olan sınırı boyunca tampon bölge oluşturma talimatı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, “Kuzey" askeri grubuna verilen talimatta, Ukrayna ile olan sınır boyunca bir "güvenlik bölgesi" oluşturma görevini üstlendiğini açıklandı. 

Putin, Birleşik Kuvvetler Grubu'nun bir komuta merkezini ziyareti sırasında bu talimatı Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a iletti.

Putin, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'a hitaben yaptığı açıklamada, "Sizden, 'Kuzey' grubunun sorumluluk bölgesindeki durum hakkında bilgi vermenizi özellikle rica ettim. Önlerine, devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturma görevi konulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Putin'in daha önce Rus birliklerinin tüm temas hattında baskıyı artırdığı yönündeki beyanlarının ardından geldi. Söz konusu "güvenlik bölgesi" ifadesi, Rusya'nın uzun süredir dile getirdiği, Ukrayna'dan gelecek saldırılara karşı sınır ötesinde bir tampon bölge oluşturma hedefiyle uyumlu görünüyor. Bu tür bir bölge, Rusya'nın halihazırda kontrol ettiği bölgelerin derinliklerine doğru genişlemeyi veya işgal altındaki yeni bölgelerde savunma hatları kurmayı içerebilir.

Askeri uzman yorumları

Askeri uzmanlar, böyle bir güvenlik bölgesinin ana hedeflerini şöyle sıralıyor:

- Sınır Güvenliği: Rus topraklarına yönelik topçu saldırıları veya sınır geçişlerini önlemek.
- Taktik Avantaj: Cephe hattını stabilize etmek ve Ukrayna'nın gelecekteki karşı taarruzlarına karşı savunma derinliği kazanmak.
- Politika Hedefi: Kalıcı bir işgal gerçeğini pekiştirmek ve gelecekteki müzakerelerde pazarlık kozu olarak kullanmak.

Bu açıklama, Kiev ve Batı başkentleri tarafından, Rusya'nın aldığı toprakları kalıcı hale getirme ve daha fazla hedefe bir işaret olarak yorumlandı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, benzeri açıklamaları daha önce "yeni toprak gaspı niyetleri" olarak nitelendirmişti. 

Putin'in bu talimatı, çatışmanın kısa vadede diplomatik bir çözüme ulaşma ihtimalini daha da zayıflatarak, savaşın uzun süreceğine dair endişeleri artırıyor.
13:34:14