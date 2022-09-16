Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna işgalindeki kırmızı çigisini açıkladı /16 Eylül 2022 09:35

Rusya, Ukrayna işgalindeki kırmızı çigisini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kiev'e uzun menzilli füze sevkiyatı yapmasının Moskova'nın ''kırmızı çizgisini'' aşacağı ve ABD'yi çatışmanın bir tarafı haline getireceği uyarısında bulundu.

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VOA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın ''topraklarını koruma hakkının'' olduğunu söyledi.

Washington açık şekilde Ukrayna'ya HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi) sistemlerinden fırlatılan gelişmiş GMLRS (Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi) roketleri sağlıyor. Bu roketler 80 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.

Zaharova, ''Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füze sağlama kararı alırsa bu kırmızı çizgimizi çiğnemek olur ve çatışmada doğrudan taraf olurlar'' dedi.

Amerikalı yetkililer Ukrayna'dan ABD roketleriyle Rusya'nın kendisine saldırı düzenlememe sözü aldıklarını belirtiyor.

HIMARS fırlatma sistemleri daha yüksek menzilli ATACMS taktik füzelerinin fırlatılmasında kullanılabilir. Bu füzelerin 300 kilometreye kadar menzile sahip olduğu biliniyor. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili 19 Ağustos'ta Kiev'in artık ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemleri) füzelerine sahip olup olmadığı konusunda açıklama yapmayı reddetmişti.

9 Ağustos'ta Moskova'nın 2014'te ele geçirdiği ve Rus toprağı olarak kabul ettiği Kırım Yarımadası'nda bulunan Saki'deki Rus hava üssünün vurulmasına şimdiye kadar kamuoyu önünde bir açıklama getirilmedi. Burası en yakındaki Ukrayna kontrolundaki topraklara 200 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Ukrayna, topraklarını işgal eden Rus ordusuyla mücadele edebilmek için şimdiye kadar ABD ve batılı müttefiklerinden büyük miktarda silah talep etti ve bunları aldı.
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