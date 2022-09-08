Rusya, Ukrayna’nın ilhakı için referandum önerdi

Rusya, Ukrayna’da işgal ettiği bölgeleri kendi topraklarına katmayı planlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in lideri olduğu iktidardaki Birleşik Rusya Partisi, Ukrayna’da ele geçirilen toprakların ilhak edilmesi için referandum yapılmasını önerdi.







OYLAMA 4 KASAM’DA OLACAK

Rus TASS ajansının haberine göre Birleşik Rusya Partisi, Rus ordusunun Ukrayna’da işgal ettiği toprakların ilhak edilmesi için 4 Kasım’da referandum yapılmasını tavsiye etti. Parti genel sekreteri Andrey Turçak, oylamanın Rusya Birlik Günü olan 4 Kasım’da yapılmasının ”doğru ve sembolik” olacağını iddia etti. Turçak, ”Oylamadan sonra Donetsk, Luhansk ve birçok Rus şehri resmi evine dönecek. Resmi sınırların böldüğü Rus dünyası tekrar bir olacak” dedi.





RUS RUBLESİ KULLANILMAYA BAŞLANDI

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’da tekrar işgale başlamadan önce Donetsk ve Luhansk’taki ayrılıkçı yapıları bağımsız devletler olarak tanımıştı.





Rus kuvvetleri işgal ettikleri Herson’da Moskova yanlısı bir “askeri-sivil” yönetim kurdu. Herson’da artık Ukrayna para birimi yerine Rus rublesi, Rus medyası ve Rus internet servisleri kullanılıyor.