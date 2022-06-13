Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ukrayna’nın silah deposunu vurdu /13 Haziran 2022 08:30

Rusya ukrayna’nın silah deposunu vurdu

Rus haber ajansı Interfax, Rus güçlerinin Ukrayna'nın batısındaki Ternopil bölgesinde ABD ve Avrupa ülkelerinin verdiği silahların bulunduğu büyük bir depoyu vurduğunu bildirdi. Öte yandan Ukrayna’nın doğusundaki Severodonetsk kentinde sokak çatışmaları şiddetlendi. Yerel yetkililer , Rus güçlerinin ayrıca Severodonetsk'i nehrin karşısındaki başka bir şehre bağlayan köprüyü havaya uçurarak siviller için olası bir tahliye yolunu kestiğini söyledi.

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Ternopil Bölge Valisi, Karadeniz'den Çortkiv kentine düzenlenen roket saldırısının bir askeri tesisi kısmen tahrip ettiğini ve 22 kişinin yaralandığını söyledi. Yerel bir yetkiliyse orada saklanan silah olmadığını söyledi.

Moskova, Ukrayna'ya silah sağladığı için ABD'yi ve diğer ülkeleri defalarca eleştirmişti. Cumhurbaşkan Vladimir Putin bu ayın başlarında, Batı'nın yüksek hassasiyetli mobil roket sistemlerinde kullanılmak üzere Ukrayna'ya daha uzun menzilli füzeler sağlaması halinde Rusya'nın yeni hedefleri vuracağını söylemişti.

Ukraynalı liderler, Rus kuvvetlerinin ülkenin doğusuna topçu atışlarını arttırdığı son günlerde, ağır silahların teslimatını hızlandırmaları için Batılı ülkelere çağrılarını yineledi.

Severodonetsk, doğuda Luhansk ve Donetsk eyaletlerinden oluşan sanayileşmiş Donbas bölgesinin kontrolu için verilen savaşın merkez üssü haline geldi. Moskova'nın 24 Şubat'ta işgaline başlamasından bu yana kentin bazı bölümleri en kanlı çatışmalarda yerle bir oldu.

Luhansk Valisi Serhiy Hayday, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rus güçlerinin Severodonetsk'te sokak sokak savaşmaya devam ettiğini söyledi. Rus kuvvetleri kentin çoğunu ele geçirirken, Ukrayna birliklerinin yüzlerce sivilin barındığı bir sanayi bölgesi ve kimya fabrikasının kontrolunu elinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

İlk baştaki hedeflerini küçültmek zorunda kaldıktan sonra Moskova, Rus yanlısı ayrılıkçıların 2014'ten bu yana geniş bir bölgeyi kontrol ettiği Donbas'taki kontrolu arttırmaya yöneldi.

Ukrayna, Azot fabrikasının altındaki sığınaklarda, çalışanlar ve kent sakinleri de dahil olmak üzere yaklaşık 800 kişinin saklandığını açıkladı.

Luhansk Valisi Serhiy Hayday, bugün mesajlaşma uygulaması Telegram’da, "Yoğun çatışmaların devam ettiği Severodonetsk'te son 24 saatte kaç kurban var, kimse söyleyemez" dedi.

Hayday "Muhtemelen herkes şimdi tahliye olmak istiyor, ancak şimdilik böyle bir olasılık yok" diye ekledi.

Vali Hayday, Donets Nehri’nin karşı kıyısında bulunan Lisiçansk kentine düzenlenen Rus bombardımanında bir kadının hayatını kaybettiğini, dört ev ve bir alışveriş merkezinin de yıkıldığını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınan güncel bilgilere göre, Rus kuvvetleri Severodonetsk'in güneyi ve güneybatısında bir dizi yerleşim yerinin çevresine havan ve topçu ateşi açtı. Ancak Ukrayna kuvvetlerinin, Rusya'nın bazı bölgelerine doğru ilerleme çabalarını püskürttüğü belirtildi. Reuters, savaş alanından gelen haberleri bağımsız olarak doğrulayamadı.

“Ukrayna dayanıklı ancak desteğe ihtiyaç var”

Ukrayna kuvvetleri beklenenden daha dirençli olduğunu kanıtladı ancak merkezi Amerika’da bulunan Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Sovyet döneminden kalma silah ve mühimmat stoklarının sonunu kullandıkları için Batı’nın tutarlı desteğine ihtiyaç duyacakları değerlendirmesinde bulundu.

Interfax haber ajansı bugün, Rus kuvvetlerinin bugünkü depo saldırısında Kalibr seyir füzelerini kullandığını bildirdi. Ayrıca, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Harkiv yakınlarında üç Ukrayna SU-25 savaş uçağını düşürdüğünü de söyledi.

Rus haber ajansları, Rus makamlarının Ukrayna'nın işgal altındaki iki şehri olan Herson ve Melitopol'da Rus pasaportları dağıtmaya başladığını bildirdi ancak kaç pasaportun dağıtıldığı bilinmiyor.
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