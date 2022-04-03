Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna’nın stratejik liman kenti Odessa’yı vurdu /03 Nisan 2022 13:51

Rusya, Ukrayna’nın stratejik liman kenti Odessa’yı vurdu

Ukrayna’nın güneyindeki liman şehri Odessa’da, sabahın ilk saatlerinde güçlü patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer şehrin hava saldırısıyla vurulduğunu söyledi. Hava saldırısında can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

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Rusya, Ukrayna’nın güneyinde Karadeniz kıyısındaki stratejik liman kenti Odessa’yı hedef aldı. Şehirde sabahın ilk saatlerinde güçlü patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer şehrin hava saldırısıyla vurulduğunu söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanlarından Anton Herashchenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada şehrin hava saldırısı altında olduğunu ve bazı füzelerin hava savunma sistemlerince vurulduğunu söyledi.

Şehirde halka sığınaklarda kalma çağrısı yapıldı. Kentin sanayi bölgesinde en az üç büyük noktada alevlerin ve dumanların yükseldiği bildirildi.

Ukrayna Ordusu görevlisi Vladislav Nazarov, Telegram hesabındaki paylaşımda şu ana kadar bilinen bir can kaybı olmadığını söyledi. Nazarov, şehirdeki kritik altyapı tesislerinin hasar gördüğünü belirtti.

Rus savaş gemilerinin Karadeniz kıyılarında dolaşmaya başlamasının ardından, Odessa şehri haftalardır olası saldırılara karşı hazırlanıyordu.

Şehirde yaşayanlar Odessa’yı terk ederken, kafeler ve restoranlar boşaltıldı, tramvaylar yollardan alındı ve sokaklara tank tuzakları kuruldu, ünlü şehir heykellerinin etrafı ise kum torbalarıyla çevrildi.

RUSYA: ODESSA’DA BAZI ALTYAPILAR VURULDU
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin yüksek hassasiyetli deniz ve hava füzeleriyle Odessa bölgesinde bir petrol rafinerisini ve üç yakıt deposunu imha ettiğini açıkladı. 

Açıklamada, tesislerin Ukrayna tarafından Mykolaiv şehri yakınlarındaki birliklerin tedariki için kullanıldığı ifade edildi.
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