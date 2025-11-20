Rusya-Ukrayna savaşı için flaş iddia: Trump, Zelenski’den hangi tavizleri isteyecek?

ABD merkezli Axios’un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik planda, Kiev’in doğu Ukrayna’nın bazı bölgelerini Rusya’ya bırakması karşılığında ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesini öngörüyor. Doğrudan bilgi sahibi bir ABD’li yetkili, savaşın mevcut haliyle devam etmesi durumunda Ukrayna’nın daha fazla toprak kaybedeceğini savunarak, “Ukrayna’nın bugün bir anlaşmaya varması kendi çıkarına olur” dedi.





Plan, doğu Ukrayna’da Rusya’nın hâlen tam kontrol etmediği Donetsk ve Luhansk’ın bazı kesimlerinden Ukrayna’nın çekilmesini içeriyor. Bu alanların askerden arındırılmış bölge statüsüne alınması ve Rus ordusunun bu bölgelere asker konuşlandıramaması öngörülüyor. Savaşın devam ettiği Herson ve Zaporizya’da ise mevcut cephe hatlarının büyük ölçüde dondurulması, ayrıca müzakerelere bağlı olarak bazı bölgelerin Ukrayna’ya geri verilmesi planın bir başka unsurunu oluşturuyor.





Bu toprak düzenlemeleri karşılığında ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya, gelecekteki olası Rus saldırılarına karşı güvenlik garantisi sunması hedefleniyor. Washington’un taslağında ayrıca Ukrayna ordusunun büyüklüğünün ve uzun menzilli silah kapasitesinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümler de yer alıyor. En tartışmalı başlıklardan biri ise ABD ve bazı ülkelerin Kırım ve Donbas’ı “fiilen Rus toprağı” olarak tanımaya hazır olduğu; ancak Ukrayna’dan bunu resmen kabul etmesinin talep edilmeyeceği yönündeki ifade.





Ukraynalı yetkililer, planın büyük bölümünün Washington tarafından iletildiğini doğrularken, Kiev’in birçok maddeye güçlü itirazları bulunduğunu vurguluyor.



