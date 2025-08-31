Samanyolu Haber /Dünya / Rusya-Ukrayna savaşı için Trump'tan flaş itiraf: 'Başardığımı sanmıştım' /31 Ağustos 2025 11:01

Rusya-Ukrayna savaşı için Trump'tan flaş itiraf: 'Başardığımı sanmıştım'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme hakkında, savaşı bitirmeye ilişkin "Başardığımı sanmıştım" itirafında bulundu. Ancak Trump "çözdüğü" diğer çatışmaları hatırlattı ve Moskova Kiev savaşını miras aldığına dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son görüşmenin Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yol açacağını inandığını söyledi.

Trump, ABD'de cumartesi günü yayımlanan The Daily Caller ile yaptığı röportajda “Başardığımı sanmıştım” dedi.

ABD lideri, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bu ayın başlarında Alaska'da Vladimir Putin ile bir araya geldi

Zirveden somut bir sonuç çıkmadı, ancak ertesi gün birlikte bir “Barış Anlaşması” görüştüklerini iddia etti, ancak bu anlaşmanın detayları veya bulunduğu aşama henüz kamuoyuna açıklanmadı.

PUTİN-ZELENSKİ GÖRÜŞMESİNİN İHTİMALİ DÜŞÜK
Donald Trump, cuma günü Oval Ofis'te bir gazeteciye yaptığı açıklamada Putin'in yakın zamanda Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

‘BEN BAŞLATMADIM MİRAS ALDIM’
"Biz benim başlattığım bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu savaşı miras aldım. Ve tek yapmaya çalıştığım şey ateşi söndürmek, biliyorsunuz. Ve bunu başardığımı düşünüyordum“ diyen Trump, daha önce ”bundan daha zorlu savaşları başardığını" da sözlerine ekledi:

