Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi daralıyor mu?

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'e verdiği röportajda, Moskova ve Kiev'in pozisyonlarını birbirine yaklaştırmak gerektiğini ifade eden Vance, "Tarafları kalıcı bir barışa ulaştırmak için biraz daha yakınlaştırmalıyız. Henüz bunu başaramadık, ancak daha fazla ilerleme sağlanamayacağına karar verene kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.





Rusya'nın şu anda sahadaki askeri avantajı nedeniyle daha güçlü bir pazarlık pozisyonunda olduğunu belirten Vance, müzakerelerde lerleme kaydedilmemesi durumunda ABD'nin müzakerelerden çekilebileceğini de sözlerine ekledi.





ABD'nin Ukrayna krizindeki temel hedefinin ülkenin toprak bütünlüğünü korumak olduğunu belirten Vance, "Ukrayna'nın egemen bir devlet olarak kalmasını istiyoruz. Rusya müzakerelerde iyi niyetli davranmazsa, ABD olarak bu süreçten çekilebiliriz" açıklamasını yaptı.





Rusya, ele geçirmediği yerleri istiyor





Vance, savaşın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, cephedeki durumun Kiev lehine olmadığını kabul etti ve Rusya'nın müzakerelerde aşırı taleplerde bulunduğunu öne sürdü.





Vance, Moskova'nın tamamen kontrol altına almadığı bölgeleri talep etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.





Rusya'nın, Herson ve Zaporijya bölgelerinin yanı sıra Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri üzerinde tam hakimiyet şartını koştuğunu hatırlatan Vance, "Henüz askeri olarak ele geçirilmemiş toprakların pazarlık masasına sürülmesi makul değil" dedi.





"Savaşın Seyri Kiev Lehine Değil"





Vance, cephedeki durumun Ukrayna aleyhine geliştiğini kabul ederken, Rusya'nın askeri üstünlüğünün pazarlık masasına da yansıdığını belirtti. Buna rağmen, ABD'nin diplomatik çözüm arayışlarını sürdüreceğini ifade eden Vance, "Tarafları kalıcı bir barışa yakınlaştırmak için çalışıyoruz. Ancak ilerleme sağlanamazsa stratejimizi gözden geçiririz" dedi.





Kremlin: "Rusya'nın Güvenlik Çıkarları Dikkate Alınmalı"





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın ulusal güvenlik çıkarlarının herhangi bir çözüm planında mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştı. Moskova, Ukrayna'nın tarafsızlığı ve NATO'ya üyelik ihtimalinin tamamen engellenmesi gibi konuları öne sürerek, kırmızı çizgilerini net bir şekilde belirlemiş durumda.