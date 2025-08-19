Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderler ve NATO Genel Sekreteri'nin katılımıyla düzenlenen Ukrayna zirvesinin ardından kendi sosyal medya hesabı Truth Social'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ikili bir görüşme hedeflediğini yazdı. Trump, bu görüşmenin ardından kendisinin de katılacağı üçlü bir görüşme yapılacağını yazdı.





Ukrayna zirvesindeki müzakereci kaynaklara dayandırılan bazı haberlere göre görüşme Putin tarafından önerildi.





Washington'da bulunan Almanya Başbakanı Friedricht Merz, iki devlet başkanının önümüzdeki iki hafta içinde bir araya gelmesinin beklendiğini belirterek "Böyle bir zirve ancak silahlar susarsa düşünülebilir" dedi.





DW Türkçe'nin haberine göre planlanan Zelenskiy-Putin görüşmesi Moskova tarafından henüz teyit edilmedi. Ancak Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Moskova ile Kiev arasındaki doğrudan müzakerelerin eskisinden daha üst düzeyde yürütüleceğini dile getirdi.





Beyaz Sary'da geniş katılımlı zirve

Washington'daki zirve kapsamında Trump dün önce Zelenskiy ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Avrupalı liderlerin de katıldığı genişletilmiş bir toplantıya geçildi. Görüşmeler Trump'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sebebiyle kısa bir kesintiye uğradı.





Toplantıya Almanya Başbakanı Merz'in yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katıldı.





Putin'le görüşmek için ön koşula gerek olmadığını ifade eden Zelenskiy, "Sanırım hiçbir ön koşul olmadan bir araya gelip, savaşı sona erdirme yolunun nasıl devam edebileceğini değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.





ABD'de güvenlik garantilerinin sağlanacağı güvencesi

Washington'daki zirvedeAvrupa'nın istediği güvenlik garantileri önemli bir gündem maddesiydi. Trump, sosyal medya hesabından Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin de görüşüldüğünü kamuoyu ile paylaştı.





Zirvenin ardından Merz, Avrupalıların Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlama kararını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirterek bu garantilerin çok uzun ve yoğun bir tartışma gerektirdiğini kaydetti.





NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de bunu "çığır açan bir gelişme" olarak nitelendirdi. Ancak Ukrayna'nın NATO üyeliğinin tartışmaya açık olmadığını sözlerine ekleyen Rutte'nin verdiği bilgilere göre, ABD ve Avrupa devlet ve hükümet başkanları, NATO anlaşmasının 5. maddesi kapsamında Kiev'e yönelik güvenlik garantilerini önümüzdeki günlerde görüşmeyi planlıyor.





Bu madde, bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını ve böyle bir durumda ittifak ortaklarının müttefiklerinin desteğine güvenebileceğini öngörüyor.





Zelenskiy'nin verdiği bilgilere göre göre, güvenlik garantileri on gün içinde sonuçlandırılacak. Olası bir barış anlaşmasıyla ilgili toprak meseleleri ise Ukrayna ve Rusya arasında çözülecek.