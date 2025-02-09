Rusya-Ukrayna savaşında kritik adım: Trump ve Putin görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. New York Post'a konuşan Trump, Putin ile Ukrayna savaşını ele aldıklarını belirtti.





ABD Başkanı'nın Air Force One uçağında verdiği röportajı aktaran gazete, Trump’ın "Putin ile kaç kez görüştünüz?" sorusuna "Söylemesem daha iyi olur" cevabını verdiğini ve "(Putin) İnsanların öldüğünü görmek istemiyor" dediğini belirtti.





Eski başkanı Joe Biden'ın aksine 'Putin ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu' bir kez daha dile getiren Trump, "Biden ulusumuz için bir utanç kaynağıydı. Tam bir utanç kaynağı" ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için 'somut bir planı' olduğunu da söyleyen Trum, "Umarım hızlı olur. Her gün insanlar ölüyor. Ukrayna'daki savaş çok kötü. Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum" dedi.





Henüz, Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmedi.





'PRENS HARRY'Yİ SINIR DIŞI ETMEYECEĞİM, EŞİ YETERİNDE KORKUNÇ BİRİ'

Trump ayrıca, 2024'te sınır dışı edebileceğini ima ettiği İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları olduğunu, kendisini sınır dışı etmek istemediğini belirtti. Prens Harry'yi sınır dışı etmekle "ilgilenmediğini" vurgulayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle (Meghan Markle) yeterince sorunları var. O (eşi) korkunç biri" ifadelerini kullandı.





Trump, "Bence zavallı Harry kontrol ediliyor" dedi.





Ne olmuştu?





Trump, Mart 2024'te yaptığı açıklamada, yeniden başkan olması halinde Prens Harry'nin "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse" ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etmişti. Öte yandan Trump, Prens Harry hakkında 2024'te, yeniden seçilmesi halinde Prens Harry'nin Kraliçe II. Elizabeth'e yaptığı "affedilemez" ihanetin ardından "tek başına" kalacağı uyarısında bulunmuştu.





Prens Harry, 10 Ocak 2023'te yayımlanan "Spare" adlı kitabında daha önce bazı uyuşturucular kullandığına değinmişti. Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı. ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, başvuru sahiplerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda yönlendirilen soruları cevaplaması gerekiyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.