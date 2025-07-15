Rusya-Ukrayna savaşının seyrinde kritik devre

Samanyoluhaber.com - Moskova





İki lider arasındaki diyaloğun devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşının seyri açısından kritik önem taşıyor.





Telegram hesabından yaptığı açıklamada Zelenski, görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendirerek Trump'a Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti.





Zelenski, "ABD ile iyi ilişkilerimizin olması ve NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırma çabaları önemli" ifadelerini kullanarak, "Başkanla, Rus saldırılarına karşı halkımıza daha fazla koruma sağlamak ve pozisyonlarımızı güçlendirmek için gerekli kaynaklar ve çözümleri görüştük" dedi.





Ukrayna lideri, ABD'nin ülkesine askeri yardımları yeniden başlattığını doğruladı. Bu açıklama, Trump'ın daha önce Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemi talebini değerlendireceğini, ancak bu sistemlerin yüksek maliyeti nedeniyle ayrı bir görüşme gerektiğini belirtmesinin ardından geldi.





Uzmanlar, bu telefon görüşmesinin Ukrayna'nın Batı desteğini sürdürme çabaları açısından önemli olduğunu vurguluyor. Özellikle Patriot sistemlerinin temini, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.





Trump'ın özel temsilcisi Kiev'de





Bunu dışında Trump'ın özel temsilcisi Kiev'de, Zelenski ile silah sevkiyatlarını görüştü.





Zelenski ile yaptığı görüşmede, NATO ülkeleri aracılığıyla Ukrayna'ya yapılacak silah sevkiyatlarını hızlandırmaya yönelik planı ele aldı.





Kellogg, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün Kiev'de, en iyi Amerikan silahlarının Ukrayna'ya daha hızlı ulaşmasını sağlayacak olan ABD Başkanı'nın NATO ile yaptığı önemli anlaşmayı görüşmek üzere Zelenski ile bir araya geldik" ifadelerini kullandı.





NATO Ülkelerinin Finansman Modeli





ABD Başkanı Donald Trump, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'ya gönderilecek Amerikan silahlarının maliyetini üstleneceğini duyurmuştu. Trump, Haziran ayında yapılan NATO zirvesinde varılan anlaşmaya göre, ABD'nin silahları NATO'ya teslim edeceğini ve ittifakın bu maliyetin tamamını ABD'ye geri ödeyeceğini belirtti. Bu kapsamda, bazı NATO ülkelerinin mevcut Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndereceği, ABD'nin ise bu ülkelerin envanterini yeni sistemlerle dolduracağı açıklandı.





Kellogg'tan Kritik Mesajlar





Kellogg, sosyal medya paylaşımında, "Tamamen müttefikler tarafından finanse edilen bu anlaşma, silahların Ukrayna'ya daha hızlı ulaşmasını sağlayacak, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirecek, NATO'nun birliğini pekiştirecek ve güç yoluyla barışa olan bağlılığını ortaya koyacak" dedi.





Bu ifadeler, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri desteğinin artarak devam edeceğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.





Sonuç olarak, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarını hızlandırma planları, Rusya-Ukrayna savaşının seyrini önemli ölçüde etkileyebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Özellikle Patriot sistemlerinin devreye girmesi, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesine önemli bir katkı sağlayabilir.