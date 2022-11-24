Rusya, Ukrayna ve Moldova'yı karanlığa gömdü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında elektrik tesislerini vurması, Ukrayna’nın yanı sıra Moldova’da da geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu.







Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yı, geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açan ülkesinin enerji altyapısına yönelik son saldırıları sonrası, insanlığa karşı suç işlemekle itham etti. Ülkesinin talebi üzerine olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne hitap eden Zelenski, Rusya’nın orantısız saldırılar düzenleyerek düzenli olarak kentleri tahrip ettiğini söyledi. Rusya’nın bir günde 70 füze saldırısı düzenlediğini belirten Zelenski, “Sivillerin yaşadığı binaları, okulları, hastaneleri ve ulaşım altyapısını hedef alıyorlar” dedi. Zelenski, “Rusya’nın son saldırıları sonrası milyonlarca insan ısınamadan ve susuz yaşıyor. Bu, Rusya’nın terör formülü” diye konuştu.





RUSYA, “KIŞ MEVSİMİNİ SİLAH OLARAK KULLANIYOR”

BBC’nin haberin göre Güvenlik Konseyi’ndeki oturumda ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “kışı silah olarak kullandığını” söyledi. Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzia ise “Biz sadece Ukrayna’nın askeri altyapısına zarar vermeye çalışıyoruz” dedi.





Rus saldırıları sonrasında Ukrayna’nın çok büyük bölümüne elektrik verilemiyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko kentte halkın en az yüzde 80’inin elektriksiz ya da susuz yaşadığını söyledi. Ukrayna yönetimi, 3 nükleer reaktörü, elektrik kesintisi nedeniyle kapattı.





ABD, Rusya’nın geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açan son saldırılarına tepki göstermiş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Sivil altyapıya yönelik bu saldırılar savaş suçudur” demişti.





MOLDOVA DA BÜYÜK ÖLÇÜDE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Ukrayna’ya komşu ülkesi Moldova saldırılarda doğrudan hedef alınmasa da, zaman zaman elektrik kesintileri yaşıyor. Moldova Başbakan Yardımcısı Andrei Spinu, ülke topraklarının çoğuna elektrik verilemediğini söyledi. Moldova ve Ukrayna’nın ortak enerji hatları bulunuyor.





BBC’ye konuşan Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, ülkesindeki elektrik kesintilerinin insani krize yol açabileceğini söyledi. Nicu Popescu, “Moldova’nın yüzde 90’ı elektriksiz kaldı. Ancak sorun büyük oranda çözüldü” dedi. Moldova’nın geleneksel olarak enerji ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Ukrayna ve Rusya’ya güvendiğini belirten Popescu, “Şimdi kimden elektrik ve gaz alacağız, emin değilim” diye konuştu. Popescu ayrıca, elektrik kesintilerinin sürmesi halinde, birçok Moldovalının Avrupa Birliği ülkelerine gidebileceğini, bunun da Avrupa çapında krize neden olabileceğini söyledi.