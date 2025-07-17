Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna’ya bin askerinin cenazesini teslim etti /17 Temmuz 2025 11:59

Rusya, Ukrayna’ya bin askerinin cenazesini teslim etti

Rusya, geçen ay barış görüşmelerinde varılan anlaşmanın bir parçası olarak Perşembe günü Ukrayna’ya bin askerin naaşını teslim etti. Moskova ve Kiev arasında İstanbul’da yapılan iki tur müzakerede ateşkes yönünde herhangi bir ilerleme sağlanamamış, bunun yerine büyük çaplı esir takası ve öldürülen askerlerin naaşlarının iadesi anlaşmaları yapılmıştı.

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Rus müzakereci Vladimir Medinsky Telegram üzerinden yaptığı açıklamada “İstanbul’da varılan anlaşmaların ardından bugün 1.000 Ukraynalı askerin daha cenazesi Ukrayna’ya teslim edildi” dedi. Medinsky, Ukrayna’nın öldürülen 19 Rus askerini teslim ettiğini de sözlerine ekledi.

Esir askerlerin değişimi ve cenazelerin ülkelerine geri gönderilmesi şu ana kadar iki ülke arasında tek başarılı diplomasi olarak dikkat çekiyor. Donald Trump’ın baskısına rağmen Rusya ateşkes çağrılarını reddetti ve iki taraf üç yıldır süren çatışmaya bir son verme konusunda anlaşmaya yakın görünmüyor.
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