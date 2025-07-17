Rusya, Ukrayna’ya bin askerinin cenazesini teslim etti

Rus müzakereci Vladimir Medinsky Telegram üzerinden yaptığı açıklamada “İstanbul’da varılan anlaşmaların ardından bugün 1.000 Ukraynalı askerin daha cenazesi Ukrayna’ya teslim edildi” dedi. Medinsky, Ukrayna’nın öldürülen 19 Rus askerini teslim ettiğini de sözlerine ekledi.





Esir askerlerin değişimi ve cenazelerin ülkelerine geri gönderilmesi şu ana kadar iki ülke arasında tek başarılı diplomasi olarak dikkat çekiyor. Donald Trump’ın baskısına rağmen Rusya ateşkes çağrılarını reddetti ve iki taraf üç yıldır süren çatışmaya bir son verme konusunda anlaşmaya yakın görünmüyor.