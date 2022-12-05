Kaza mı saldırı mı?

SAMANYOLUHABER- MOSKOVA

Rusya’da son zamanlarda meydana gelen sabotaj ya da saldırı olduğu halen anlaşılamayan olaylara bir günde iki hadise eklendi.







Güney Rusya bölgesinde askeri havalimana İHA saldırısı gerçekleşti.





Rusya’nın Saratov Bölgesinde bulunan Engels şehrindeki askeri havalimanına sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir İHA saldırısı düzenlendi.





Sabah saat 06.04 sularında askeri havalimanı pistlerinden birisine kimliği belirsiz bir uçak düştü. Çarpma sonucu en az iki uçağın ağır diğer iki uçağın ise hafif hasar gördüğü bildiriliyor





Yine sabah saatlerinde Ryazan şehri yakınlarındaki askeri havaalanında bir akaryakıt kamyonu patlayarak alev aldı. Üç kişi öldü, altı kişi yaralandı. Olayda ekipman hasarı olup olmadığı bilinmiyor.





Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki askeri hava sahasında neredeyse eşzamanlı patlamalar göz önüne alındığında, stratejik tesislerde yüksek bir olasılıkla sabotaj gerçekleştirildiği yorumları yapılıyor.





Engels hava üssü ağır bombardıman uçaklarının da konuşlandığı, Sovyetler Birliği zamanında inşaa edilen Rusya için çok önemli bir üs bulunuyor.





Her iki olaya ilişkin henüz Rusya Savunma Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılmadı.