Rusya Ukrayna'da bir minibüsü vurdu: 9 ölü

Rus ordusu Ukrayna'nın Sumi bölgesini hedef aldı. İnsansız hava araçları (İHA) kullanılan saldırıda dokuz sivilin öldüğü bildirildi.



Saldırı, Moskova ve Kiev'den heyetlerin üç yılı aşkın aradan sonra dün İstanbul'da gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze toplantının ardından yaşandı.



Ukrayna polisi bir Rus İHA'sının Sumi'ye doğru seyahat hâlindeki minibüse isabet ettiğini, araçtaki dokuz kişinin öldüğünü, dört kişinin de yaralandığını kaydetti.



"Bu herhangi bir saldırı değil, alçakça bir savaş suçudur" açıklamasını yapan polis, çatısı tamamen parçalanmış hâldeki minibüsün fotoğraflarını da paylaştı.



Rus devlet haber ajansı TASS ise Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Sumi'de Ukrayna ordusuna ait silahların hedef alındığını aktardı.



İstanbul'da Rus ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar ateşkes umutlarını boşa çıkardı. Kamuoyuna açıklandığı kadarıyla, görüşmelerde alınan tek somut karar karşılıklı olarak biner esirin takas edilmesine yönelik anlaşma oldu.