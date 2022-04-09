14:06 Rusya: Ukrayna'daki bir hava üssünde cephanelik vuruldu







Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın orta kesimlerindeki Mirhorod Hava Üssü'ndeki bir cephaneliğin vurulduğunu açıkladı. Interfax'ın haberine göre Poltava bölgesindeki üsse yapılan saldırıda Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir M-29 savaş uçağı ve bir Mig- 8 helikopterin de imha edildiği kaydedildi. Poltava bölgesi valisi Dimitro Lunin, sosyal medyada iki kişinin yaralandığını ve üste "önemli bir hasarın" oluştuğunu belirtti.



11:31 Batılı yetkili: Rusya, Ukrayna'daki işgal güçlerinin komuta kademesini değiştirdi



Rus yetkililer, YouTube'u Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın platformdaki kanalını engellemekle suçladı ve misilleme uyarısında bulundu. Duma Başkanı Viyaçeslav Volodin, Washington'ı "Ruslar'ın haklarını ihlal etmekle" suçlarken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakarova "YouTube kaderini belirledi" dedi.Volodin de Telegram kanalında "ABD bilginin dağıtımında tekel olmak istiyor. Buna izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. AFP muhabirleri, kanala erişilemediğini doğruladı. Moskova'ya göre Duma-TV 145 binden fazla aboneye sahip. Kanalda parlamento tartışmalarının videoları ve milletvekilleriyle röportajlar yayımlanıyor.General Alexander DvornikovImage caption: General Alexander DvornikovBir Batılı yetkili Rusya'nın Ukrayna'daki işgalin komuta kadrosunu değiştirdiğini ve Suriye'de geniş çatışma deneyimine sahip yeni bir generalin göreve getirildiğini söyledi.Adının açıklanmaması şartıyla BBC Muhabiri Gordon Corera'ya konuşan kaynak, Rusya'nın Güney Saha Komutanı General Alexander Dvornikov'un işgale komuta etmeye başladığını belirtti. Yetkili "Bu komutanın Suriye'deki Rus operasyonlarında çok deneyimi var. Dolayısıyla genel konutanın ve kontrolün iyileşmesini bekliyoruz" dedi.Yetkili ayrıca, yeni atamanın farklı gruplar arasındaki koordinasyonu geliştirmek için yapıldığını ve daha önce Rus savaş gruplarının ayrı ayrı organize ve komuta edildiğini vurguladı.