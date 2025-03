Rusya, Ukrayna'nın enerji ve gaz altyapısını vurdu

krayna Enerji Bakanı Germen Galuşenko, Facebook'ta yaptığı açıklamada, kurtarma ekipleri ve enerji çalışanlarının saldırının sonuçlarını gidermek için çalıştığını belirtti.



Saldırıda, Ukrayna'nın devlet petrol ve gaz şirketi Naftogaz'a ait doğal gaz üretim tesisleri zarar gördü. Şirket, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, gaz üretimini sağlayan tesislerin hasar gördüğünü ve can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Ternopil Valisi Viacheslav Nehoda, saldırının batı bölgesindeki kritik bir sanayi tesisini vurduğunu ve gaz arzında kısıtlamalar olabileceğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna hava savunmasının bir füzeyi düşürdüğünü ve can kaybı bildirilmediğini ekledi.



Kuzeydoğudaki Harkov kentinde ise Rus güçleri bir sivil işletmeyi hedef aldı ve en az beş kişiyi yaraladı. Kuzeydeki Çernihiv bölgesinde bir saldırı, üretim tesislerinden birine zarar verdi. Batıdaki İvano-Frankivsk bölgesinin valisi Svitlana Onyshchuk, hava savunma sistemlerinin altyapı tesislerine yönelik bir saldırıyı püskürttüğünü ve herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediğini söyledi.



Daha önce füze ve İHA saldırılarını Ukrayna’nın elektrik altyapısına yoğunlaştıran Rusya, son aylarda Ukrayna’daki gaz depolama tesisleri ve üretim sahalarına yönelik saldırılarını büyük ölçüde artırdı.