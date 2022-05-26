Rusya, Ukrayna'nın kritik sınır kasabalarına saldırıyor

Rusya, yetkililerin bombardımanın bir sivili öldürdüğünü ve Zaporozhzhia'da çok sayıda eve zarar verdiğini ve füzelerin Kryviy Rih'teki bir sanayi tesisini tahrip ettiğini söylediği güney Ukrayna'yı da hedef alıyor.

VOA'nıngöre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve ikinci büyük şehri Harkiv'i ele geçirmeyi başaramayan Rusya, Moskova'nın ayrılıkçılar adına hak iddia ettiği iki doğu eyaletinden oluşan Donbas'ın tam kontrolunu almaya çalışıyor.Rusya, Sievierodonetsk şehrinde ve karşısındaki Lısıçansk'ta direnen Ukrayna güçlerini kuşatmak amacıyla üç taraftan saldırarak bölgeye binlerce asker gönderdi. Buranın düşmesi, Kremlin’in açtığı savaşın temel hedeflerinden biri olan Luhansk bölgesinin tamamını Rus kontroluna bırakabilir.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski gece geç saatlerde yaptığı konuşmada, "Rus ordusunun geri kalan tüm gücü artık bu bölgede yoğunlaştı" dedi.Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, Ruslar’ın bugün erken saatlerde Sievierodonetsk'e saldırı başlattığını ve kasabanın sürekli havan ateşi altında olduğunu açıkladı.Luhansk Bölge Valisi Serhiy Hayday, Sievierodonetsk'te çoğu sığınak yakınında olmak üzere altı sivilin öldüğünü ve en az sekiz kişinin yaralandığını söyledi. Hayday, çıkış yolunun bombalanmaya devam ettiğini, ancak insani yardımın hala içeri girdiğini söyledi.Ukrayna ordusu, yol için mücadelenin sürdüğünü ve dün Donbas'taki dokuz Rus saldırısını püskürttüğünü bildirdi. Ordu, uçak, topçu, tank, havan ve füze saldırılarında en az 14 sivilin öldüğünü belirtti.İkmal ve tahliye için önemli bir merkez haline gelen Ukrayna'nın elindeki Donbas şehri Pokrovsk'ta, bir demiryolu hattına füze isabet etti ve bazı binalara hasar verdi.Cephe hattına yakın Kramatorsk'ta sokaklar büyük ölçüde ıssızken, daha batıdaki Sloviansk'ta birçok kent sakini, ara veren Rus saldırılarından faydalanarak bölgeyi terk etti.Tahliye edilenlerin arasında evlerini kaybettikleri için tren vagonlarında yaşayanlar da vardı.Moskova, normalde Karadeniz üzerinden tahıl ve ayçiçek yağı ihraç edecek olan güney Ukrayna'dan gelen gemileri abluka altına alarak fiyatların dünya çapında artmasına neden oldu.Gıda krizinden Batı'nın yaptırımlarını sorumlu tutan Rusya, bugün yiyecek taşıyan gemilerin Ukrayna'yı terk etmesi için insani koridor sağlamaya hazır olduğunu ancak bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması gerektiğini açıkladı.Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Moskova'nın Birleşmiş Milletler ile temas halinde olduğunu ve "Ukrayna’daki limanların önündeki engeli kaldırmak için küresel çapta görüşmeler yapılması olasılığını" dışlamadığını söyledi.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Moskova'yı yaptırımların gevşetilmesini sağlamak için "şantaj" taktikleri kullanmakla suçladı.İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace de, Rusya'nın bu takas önerisini reddetti ve "Bu tahıl, açlık sıkıntısı yaşayan ülkeler için" dedi.Moskova'nın ele geçirdiği topraklardaki hakimiyetini sağlamlaştırma planlarının son işareti olarak, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin yeni ele geçirilen bölgelerin sakinlerinin Rus vatandaşlığı ve pasaportu alma sürecini basitleştiren bir kararname imzaladı.İşgalinin dördüncü ayına girmesiyle birlikte Rusya, son yıllarda yaşadığı en kötü askeri kayıplara rağmen yalnızca sınırlı kazanımlar elde etti. Ancak Moskova'nın, yavaş ilerlemesini dengelemek için topçu saldırılarını arttırmasıyla Ukrayna'nın çoğu yıkıma uğradı.Rus parlamentosu, bugün orduda sözleşmeli hizmet için üst yaş sınırını kaldırarak, kaybedilen birliklerin yerlerinin doldurulması gerektiğini vurguladı.ABD, tahvil ödeme lisansını uzatmayarak bugün Rusya'yı tarihi bir borç temerrüdünün eşiğine getirdi. Bu lisans, Moskova'nın şimdiye kadar devlet borç ödemelerini sürdürmesine izin veriyordu.Avrupa Komisyonu bugün, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarını ihlal etmenin bir suç haline getirilmesini önerdi. AB ayrıca, bir sonraki AB liderleri toplantısından önce Rus petrolüne yaptırımlar konusunda anlaşmaya varmayı umduğunu açıkladı.Buna karşın Rusya, en azından şimdilik, para sıkıntısı çekmiyor. Petrol ve doğal gaz gelirleri, yüksek enerji fiyatları sayesinde yalnızca Nisan ayında 28 milyar dolardı.Tüm ekonomik sorunların Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyonu" olarak adlandırdığı işgalle bağlantılı olmadığını belirten Putin, emeklilik maaşlarının ve asgari ücretin yüzde 10 oranında arttırılması emrini verdi.Öte yandan İsviçre'nin Davos kentindeki küresel forumda dünya ekonomisinin önde gelen isimlerine video bağlantısıyla yaptığı konuşmada Zelenski, ihtilafın ancak kendisi ile Putin arasındaki doğrudan görüşmelerle sona erdirilebileceğini söyledi.Zelenski, müzakerelere yönelik ilk adım olarak, Rusya'nın 24 Şubat işgalinden önceki sınırlarına geri çekilmesi gerektiğini söyledi. İşgalden önce Rusya, Ukrayna'nın Kırım yarımadasını elinde tutarken, ayrılıkçılar Donbas'ın bazı kısımlarını kontrol ediyordu.Ukrayna'nın en yakın müttefikleri, bazı Batılı ulusların Kiev'i barış için topraklarından vazgeçmeye zorlayabileceğinden korktuklarını söylüyor.Ukrayna'nın taviz vermeye zorlanmaması gerektiğini söyleyen Estonya Başbakanı, "Putin'e boyun eğmek, onu kışkırtmaktan çok daha tehlikelidir. Saldırgana verilen küçük gibi görünen tüm bu tavizler büyük savaşlara yol açar. Bu hatayı şimdiden üç kez yaptık: Gürcistan, Kırım ve Donbas" diye konuştu.