Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Ukrayna'nın Luhansk'taki son büyük şehri Lisiçansk ele geçirildi /03 Temmuz 2022 14:28

Rusya: Ukrayna'nın Luhansk'taki son büyük şehri Lisiçansk ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesindeki son büyük şehir Lisiçansk'ın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

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Rus haber ajanslarına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Şoygu, kendisine "Başarılı askeri operasyonlar sonucunda Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Luhansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri birlikleriyle beraber Lisiçansk şehri üzerinde tam kontrol sağladı" açıklamasında bulundu.

Ukrayna ordusu bölgenin diğer önemli şehri Sievierodonetsk'i kısa süre önce kaybetmesinin ardından Lisiçansk'ın korunması için seferber olmuştu. 

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Oleksiy Arestoviç, Cumartesi günü geç saatlerde internet üzerinden verdiği bir röportajda Lisiçansk ile Sievierodonetsk'i birbirinden ayıran nehrin kuzeyinden Rus güçlerinin ilk kez geçmeyi başardığını ve bunun "tehdit edici" bir durum yarattığını söylemişti.

Arestoviç, Rus güçlerinin şehrin merkezine ulaşmadıklarını ancak Lisiçansk için çatışmaların seyrinin hafta sonu netleşeceğini belirtmişti.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar 2014 yılından bu yana her iki doğu vilayetinin bir bölümünü ellerinde tutuyor ve Moskova, Luhansk ve Donetsk'in tamamını egemen cumhuriyetler olarak tanıyor. 

Rus güçlerinin Lisiçansk'ı ele geçirmesi, Rusya'nın batıya doğru ilerlemesinin yolunu açabilir.
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