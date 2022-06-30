Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna'nın Yılan Adası'ndan çekildi /30 Haziran 2022 13:16

Rusya, Ukrayna'nın Yılan Adası'ndan çekildi

Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl ihracatının kolaylaştırılması için 'iyi niyet göstergesi' olarak Ukrayna'ya ait Yılan adasından çekildiğini açıkladı. Ukrayna tarafı Moskova tarafından atılan adımı doğruladı.

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Rusya'nın Ukrayna işgaline başladığı şubat ayının sonunda şiddetli çatışmaların yaşandığı Yılan Adası Rus güçleri tarafından işgal edildi.

Ukrayna ordusunun geri alma girişimleri başarısız olurken ada sıklıkla bombardımanların hedefi oldu.

Son dönemde başta Afrika ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin de çabaları ile Ukrayna'dan tahıl ihracatı yapılması için Rusya'ya çeşitli çağrılar yapıldı.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın tahıl ihracının kolaylaşması için 'iyi niyet göstergesi' olarak adadan çekildiğini açıkladı.


Bakanlık bu adımla artık Kiev yönetiminin tahıl ihraç edememesi ve gıda krizinden Rusya'yı sorumlu tutamayacağını belirtti. Açıklamada "Artık konu liman çevreleri de dahil olmak üzere Karadeniz sahilini temizlemeyen Ukrayna'ya aittir," ifadeleri yer aldı.


 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in özel kalem müdürü Andriy Yermak ise sosyal medya hesabından Yılan Adası'nda artık Rus askeri kalmadığını ve Ukrayna silahlı güçlerinin iyi bir iş çıkardığını duyrdu.
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