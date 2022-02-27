Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna'ya 15:00'e kadar süre verdi: Aksi taktirde... /27 Şubat 2022 15:17

Rusya, Ukrayna'ya 15:00'e kadar süre verdi: Aksi taktirde...

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna tarafına Belarus'taki müzakereler için saat 15.00’e kadar süre tanıdıklarını ve olumsuz yanıt almaları durumunda yaşananların sorumlusu olarak Ukrayna’nın görüleceğini duyurdu.

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Müzakere için yaşanan anlaşmazlıktan sonra Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, “Sakin bir şekilde şunu öneriyoruz, saat 15.00'e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel'deki müzakereler için yanıtını bekliyoruz. Teyitten sonra hemen oraya geçip müzakereci arkadaşlarımızla buluşacağız. Barıştan yanayız. Müzakerenin reddedilmesi durumunda dökülen kanın tüm sorumluluğu Ukrayna tarafında olacaktır” ifadelerini kullandı.

RUS HEYET BELARUS'TA
Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rus heyetinin Ukrayna ile müzakerede bulunmak üzere Belarus'a geldiğini açıklamıştı. Peskov, “Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı yönetimi de dahil olmak üzere resmi kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılarla görüşmek üzere Belarus'a geldi. Görüşmelere Belarus'un Gomel şehrinde başlamaya hazırız” demişti.

Ukrayna ise Belarusta bir görüşmede kapıyı kapatıp, tarafsız ülkeler olarak Türkiye, Azerbaycan, Polonya veya Slovakya'da görüşmeyi önermişti. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriği ise açıklanmadı. 
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