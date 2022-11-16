Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Ukrayna'ya bir gün içinde 100'e yakın füze fırlattı /16 Kasım 2022 11:22

Rusya, Ukrayna'ya bir gün içinde 100'e yakın füze fırlattı

Kiev'den yapılan açıklamaya göre Rusya Ukrayna kentlerini vurmak için bir günde yaklaşık 100 füze fırlattı. Ülkede elektrik kesintileri yaşanıyor.

SHABER3.COM

DW'deki habere göre, Rusya, Ukrayna geneline geniş çaplı bir füze saldırısı düzenledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Ignat "Daha şimdiden yaklaşık 100 füze fırlatıldı. İşgalciler 84 füze fırlattıkları 10 Ekim gününü geride bıraktılar" dedi. Ignat "Kritik altyapı tesisleri başlıca hedefleri. Bazı füzeler vuruldu ancak bu konudaki bilgileri açıklığa kavuşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Rusya'nın son füze saldırısını güçlü bir biçimde kınadıklarını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği füze saldırılarında en az bir kişi hayatını kaybetti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram'dan yaptığı açıklamada Peçersk ilçesinde iki binanın isabet aldığını duyurdu. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğunu paylaşan Kliçko bir kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığını belirtti.

Sirenlerle halk uyarılıyor

Ukrayna'nın Odessa, Çerkası, Kirovohrad, Hmelnitski, Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinden de saldırı haberleri geliyor ve ülke genelinde sirenlerle halka hava saldırısı uyarısı yapılıyor. İletim sistemi işletmecisi Ukrenergo, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde füze saldırıları nedeniyle elektriği kesmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Kliçko'nun verdiği bilgilere göre Kiev'in yarısına elektrik verilemiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy Füze saldırılarının birçok yerde enerjiyi kesintiye uğrattığını biliyorum. Üzerinde çalışıyoruz, her şeyi onaracağız, hayatta kalacağız" dedi.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre Rusya füzeleri Hazar Denizi üzerinden fırlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy bugün G20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına telekonferans yoluyla hitap etmişti.

Devlet başkanlığı ofisi şefi Andriy Yermak Twitter hesabı üzerinden "Rusya Zelenskiy'nin G20'deki güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt verdi. Kremlin'in gerçekten barış istediğini ciddi olarak düşünen var mı? İtaat istiyor. Ama günün sonunda teröristler her zaman kaybeder" ifadesini paylaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, Ukrayna'ya bir gün içinde 100'e yakın füze fırlattı Sonraki Haber >>

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:25