Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Ukrayna'ya dron ordusuyla saldırdı /09 Haziran 2025 19:08

Rusya Ukrayna'ya dron ordusuyla saldırdı

Rusya, savaşın başında bu yana Ukrayna'ya en kapsamlı İHA saldırısını gerçekleştirdi. 479 dronun kullanıldığı saldırı Polonya'yı da alarma geçirdi.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre İHA üretimini son dönemlerde büyük oranda artıran Rusya, Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana en büyük dron saldırısını gerçekleştirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Pazar'ı Pazartesiye bağlayan gece saatlerinde Ukrayna topraklarına 479 adet Şehid tipi silahlı insansız hava aracı (SİHA)ile saldırdığı kaydedildi. Saldırıda ayrıca dört adet Kinzhal tipi hipersonik füze, 14 seyir füzesi ve iki adet Ch-31 tipi havadan karaya füze kullanıldığı bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcülüğü, Rusya'nın saldırıda kullandığı 479 dronun tamamının imha edildiğini de öne sürdü ancak bu bilgiler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Polonya ordusu teyakkuzda

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı hava saldırısı Polonya ordusunu da harekete geçirdi. Başkent Varşova'da bulunan Polonya ordusunun Operasyonel Yönetim Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pazartesi sabaha karşı çok sayıda Polonya ve müttefik ülke hava kuvvetlerine ait jetlerin havalandığı bildirildi.

Hava savunma ve yerdeki radar keşif sistemlerinin de en üst seviyede hazır hale getirildiği belirtilen açıklamada, tüm bunların önleyici tedbirler olduğu ve Polonya-Ukrayna sınırına yakın bölgelerin gözlem altında tutulması için yapıldığı vurgulandı.
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