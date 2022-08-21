Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna'yı 'askerlerini zehirlemek' ile suçladı /21 Ağustos 2022 12:32

Rusya, Ukrayna'yı 'askerlerini zehirlemek' ile suçladı

Rusya, Kiev yönetimini askerlerini zehirlemekle suçladı. Ukrayna İçişleri ise iddiaları reddederek, askerlerin son kullanma tarihi geçmiş konserveleri yedikleri için zehirlenmiş olabileceğini aktardı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetimini Rus askerlerini zehirlemekle suçladı. Bakanlığın açıklamasında, Rusya kontrolündeki Zaporijya nükleer santralinde bazı askerlerin Kiev yönetimi tarafından temmuz ayında zehirlendiği iddia edildi.

'TESTLERDE ZEHİRLİ MADDEYE RASTLANDI'
Birkaç Rus askerinin 31 Temmuz'da ciddi zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Testlerde, botulinum toksin B tipi olarak isimlendirilen zehirli maddenin tespit edildiği ileri sürüldü.

'SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ETTEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR'
Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise, Rus askerlerinin son kullanma tarihi geçmiş konserve etleri yedikleri için zehirlenmiş olabilecekleri belirtildi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı zehirlenmenin, botulinum toksininin sıklıkla bulunduğu, son kullanma tarihi geçmiş konserve etten kaynaklanıp kaynaklanmadığını netleştirmiyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. 
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