Rusya Uluslararası Af Örgütü'nü yasakladı

Rusya, 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Af Örgütü'nü (UAÖ) "istenmeyen kuruluş" ilan etti, ülkedeki çalışmalarını fiilen yasakladı.





Moskova'daki Başsavcılık Ofisi tarafından bugün duyurulan kararda, insan hakları kuruluşunun "Kiev rejiminin adamları tarafından finanse edilen küresel Rusofobik projelerin hazırlandığı bir merkez" olduğu öne sürüldü.





DW Türkçe'nin haberine göre Başsavcılık ayrıca UAÖ'yü, "Rusya'nın siyasi ve ekonomik izolasyonunu" amaçlayan faaliyetlerde bulunmakla suçladı.





Karar ne anlama geliyor?

UAÖ, bu karar nedeniyle artık Rusya'daki çalışmalarına son vermek zorunda.





Bu karar ayrıca bu kuruluşla ilişkili olmayı da suç haline getiriyor. Bundan sonra sosyal medyada bu kuruluşun raporlarını paylaşanlar da dahil olmak üzere, kuruluşla iş birliği yapan veya destekleyenler kovuşturmaya tabi tutulabilecek.





10 milyondan fazla üyesi bulunan, dünya genelinde insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine dönük araştırmalar ve kampanyalar yürüten Uluslararası Af Örgütü, 1977 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.





Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle eleştiren Af Örgütü, Rus askerlerinin insan hakları ihlallerini belgeleyen çalışmalar yayımlamıştı.





Bu kuruluşun Rusya hakkındaki son açıklamaları arasında, önde gelen seçim izleme aktivisti Grigory Melkonyants'a verilen hapis cezasını "barışçıl aktivizme yönelik küstah ve siyasi motivasyonlu bir baskı" olarak kınadığı açıklaması yer alıyor.





Yasaklananlar listesi uzadıkça uzuyor

Rusya, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan bu yana 223 bağımsız haber kuruluşu ve hak savunucu örgütü "istenmeyen kuruluş" ilan ederek ülkedeki faaliyetlerini yasakladı.





Bunlar arasında Radio Free Europe/Radio Liberty ve Rus bağımsız yayın kuruluşu Meduza gibi haber kuruluşları, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ile yolsuzlukla mücadele grubu Uluslararası Şeffaflık Örgütü de yer alıyor.





2021 yılında istenmeyen kuruluş ilan edilen Open Russia'nın lideri Andrei Pivovarov dört yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2024'te Batı ile yapılan en büyük mahkum takası sırasında serbest bırakılmıştı.