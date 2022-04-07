Rusya üyelikten çıkartıldı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Moskova yönetimine karşı uygulanan yaptırımlara yenileri eklenmeye devam ediyor.





Bu kapsamda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması kararı da oylanarak kabul edildi. Söz konusu karara 93 ülke destek verirken, 24 ülke karşı çıktı.





93 ÜLKE KARARA DESTEK VERDİ







193 üyeli BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını oyladı. Rusya'nın İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına 93 ülke destek verirken, 24 ülke karşı çıktı, 58 ülke ise çekimser kaldı.

OYLAMA ÖNCESİ TEPKİ





Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, oylama öncesi yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Konseyi'ni Titanik'e benzeterek, konseyin ancak Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasıyla batmaktan kurtarılabileceğini söyledi.Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin ise BM üyesi ülkelere söz konusu adıma karşı çıkması çağrısı yaparak, ''Bize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz.'' dedi.BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen bir ülkenin üyeliği, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda üçte iki çoğunlukla askıya alınabiliyor.Söz konusu bu adım 2011'de Libya için atılmıştı ve Libya BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmıştı.