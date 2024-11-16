Samanyolu Haber /Dünya / Rusya uzmanı: Türkiye savunma sanayiinde İngiltere’ye daha bağımlı hale geldi /16 Kasım 2024 14:57

Rusya uzmanı: Türkiye savunma sanayiinde İngiltere’ye daha bağımlı hale geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in resmi davetlisi olarak Perşembe günü Ankara’ya gelen İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya gelmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler analistler tarafından tekrar masaya yatırıldı.

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Bakan Güler, İngiliz mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşıladı. İngiltere Savunma Bakanı Healey, ziyaret programı çerçevesinde TUSAŞ’ı da ziyaret edip  projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, Türk Savunma Sanayii alanındaki gelişmeleri yerinde görme fırsatı bulan Bakan Healey, terör saldırısında şehit düşen TUSAŞ çalışanlarının anısına taziye defterini imzaladı.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, şu ifadeleri kullandı: “Ziyaret vesilesiyle, TUSAŞ’ımızın savunma sanayii alanındaki başarılarından bahsettik. Sayın Bakana Milli Muharip Uçağımız KAAN’ımızı, Jet Eğitim Uçağımız HÜRJET’imizi, AKSUNGUR, ANKA ve ANKA-III’ümüzü yerinde gösterme imkanı bulduk. Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Bakana teşekkür ediyoruz”.

Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan’ı da ziyaret eden John Healey, İngiltere’nin küresel güvenliğe ve Gazze ile Lübnan’da derhal ateşkes sağlanmasına olan bağlılığını teyit ettiğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bölgesel istikrarı güçlendirme konusunda karşılıklı bir kararlılık içinde olan NATO müttefikleri Birleşik Krallık ve Türkiye, savunma sanayii alanındaki iş birliklerini derinleştirme ve karşılıklı yarar sağlayan fırsatları keşfetmeye odaklanma konusunda anlaşmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

İngiltere savunma bakanının Türkiye ziyareti hakkında bir tweet atan Rusya uzmanı Türk analist Dr. Kerim Has ilginç değerlendirmelerde bulundu.
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