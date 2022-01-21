Rusya ve ABD kabul etti

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Blinken’in Cenevre’deki görüşme sırasında, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirme ve vize işlemlerini istikrara kavuşturma çabalarını yoğunlaştırmayı kabul ettiği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Blinken’in Cenevre’deki görüşme sırasında, diplomatik misyonlarının faaliyetlerini normalleştirme ve vize işlemlerini istikrara kavuşturma çabalarını yoğunlaştırmayı kabul ettiği duyuruldu.





Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirme ve vize işlemlerini istikrara kavuşturma konusunda uzman çalışmalarının yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.





Moskova’nın, diplomatik varlığının karşılıklı olarak yeniden tam kapasitede sağlanmasından yana olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD makamları tarafından el konulan Rus diplomatik mülkünün bir an önce iadesini talep ediyoruz" denildi.





'ABD'nin Rusya’nın taleplerini görmezden gelmesi sonuçlar doğuracak'





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, bugün Cenevre’de görüştüğü ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’e, ABD’nin, Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifini görmezden gelmeye devam etmesinin en büyük sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunduğu belirtildi.



