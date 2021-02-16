Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve ABD Suriye için anlaşıyor mu? /16 Şubat 2021 22:09

Rusya ve ABD Suriye için anlaşıyor mu?

Suriye'deki Rus ve ABD varlığıyla ilgili açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in bölgede ilerleme sağlamak için iki ülkenin birlikte çalışabileceğini umduğunu söylediği belirtildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye siyasi çözüm sürecinde ilerleme sağlamak için Rusya ve yeni ABD idaresinin birlikte çalışabileceğini umduğunu söyledi.

Geir Pedersen, basın toplantısında, ABD ve Rusya'nın Suriye'deki işbirliğine ilişkin bir soruya cevap verdi. Pedersen "İşbirliği olacağını umuyorum. Daha önce onlar arasında iyi işbirliği gördük. Bu yüzden evet, öyle olacağını umuyorum" dedi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, 16-17 Şubat tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Astana formatındaki görüşmeler için ABD'ye de davet gönderildiğini, ancak olumlu cevap alamadıklarını söylemişti.
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