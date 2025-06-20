Rusya ve Almanya arasında bir anlaşma daha rafa kaldırıldı

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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "14 Haziran 1996 tarihli anlaşmanın mevcut koşullarda anlamını ve pratik değerini yitirdiği" vurgulandı.



Açıklamada, anlaşmanın feshedilme gerekçeleri şu ifadelerle sıralandı: "Bu karar, Almanya'nın açıkça düşmanca politikaları ve giderek daha saldırgan hale gelen militarist eğilimleri nedeniyle bozulan Rusya-Almanya devletlerarası ilişkilerinin mevcut durumuyla tamamen uyumsuzdur."



Rus yetkililer, Berlin yönetiminin son dönemdeki tutumunun iki ülke arasındaki askeri işbirliğini artık anlamsız hale getirdiğini belirtti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, anlaşmadan çekilme kararının uygulanması için gerekli iç hukuk prosedürlerinin başlatıldığını duyurdu. 2000'li yıllardan bu yana yürürlükte olan anlaşmanın, resmi sürecin tamamlanmasıyla birlikte geçersiz hale geleceği bildirildi.