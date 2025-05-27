Rusya ve Almanya arasında 'menzil' gerilimi!

Rusya, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna'ya Batı tarafından gönderilen silahların menzil sınırlamasının kaldırılmasına yönelik açıklamalarını eleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Şayet böyle bir karar alındıysa bu gerçekten tehlikeli" diyerek uzun menzilli silahların Ukrayna'ya teslimatının "Moskova'nın siyasi çözüm arayışlarına aykırı olduğunu" ifade etti.





DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Başbakanı Merz, Pazartesi günü Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'na (WDR) yaptığı açıklamada, Rusya'nın devam eden saldırılarına karşı daha sert bir rota izleneceğini ifade etti. "Ukrayna'yı askeri olarak da desteklemeye devam etmek için elimizde ne imkân varsa kullanacağız" diyen Merz, ne İngilizler ne Fransızlar ne de Almanlar tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahlara ilişkin menzil sınırlamasının artık söz konusu olmadığını vurguladı.





"Yani bu, örneğin Rusya'daki askeri mevzileri hedef alarak Ukrayna'nın artık kendini savunabileceği anlamına geliyor" diyen Merz, daha önce bunun mümkün olmadığını ya da yalnızca istisnai durumlarda mümkün olduğunu, ancak artık bu hakkın ellerinde bulunduğunu belirtti.





ABD, Kiev'e ATACMS füzeleri gönderirken, İngiltere ve Fransa Shadow Storm/Scalp tipi seyir füzelerinin teslimatını gerçekleştirmişti. Almanya’da ise 500 kilometre menzilli Taurus seyir füzelerinin Kiev'e gönderilmesi bir süredir tartışılan bir konu.





"Savaş beklediğimizden uzun sürebilir"

Merz ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapılacak görüşme tekliflerinin şu anda çatışmayı çözmek için uygun bir yol olmadığı kanaatine vardığını dile getirdi. "Putin görüşme tekliflerini açıkça bir zayıflık işareti olarak görüyor" diyen Merz, Vatikan'da buluşma teklifinin dahi Moskova tarafından geri çevrildiğini hatırlatarak "Bu savaşın hepimizin umduğundan veya tahayyül ettiğinden daha uzun süreceğine kendimizi hazırlamalıyız" ifadelerini kullandı.





Federal Hükümet'in tüm diplomatik yolları tüketmediği eleştirilerini artık "ciddiye almayacaklarını" vurgulayan Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Ukrayna'ya karşı yoğunlaştırılan Rus saldırılarının ardından giderek daha fazla hayâl kırıklığına uğradığını belirtti. Merz, buna rağmen ABD’nin sürece dahil olmaya devam etmesini umduklarını ifade etti.





Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Kiev'e yönelik devam eden saldırıları eleştirerek Putin'i "deli" olarak nitelendirmişti. "Rusya lideri Vladimir Putin'le her zaman çok iyi ilişkilerim oldu" diyen Trump, "Ancak ona bir şey oldu. Tamamen delirdi" ifadesini kullandı.



