Rusya ve Almanya arasında yeni füze gerilimi

Rusya, Ukrayna'nın Alman uzun menzilli Taurus füzeleriyle Rus ulaşım altyapısına yapacağı saldırıları, "Almanya'nın savaşa müdahil olması" olarak değerlendireceğini duyurdu.





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, kritik ulaşım altyapısına sahip herhangi bir Rus tesisine yapılacak Taurus saldırısının Almanya'yı ihtilafa doğrudan taraf haline getireceğini söyledi.





DW Türkçe'nin haberine göre Taurus gerilimi, Mayıs ayında başbakanlığı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz'tan devralması beklenen Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz'in Ukrayna'ya Taurus füzelerinin gönderilebileceğini söylemesiyle tırmanmıştı.





Merz ne demişti?

Son bir kaç yıldır Scholz'un bu füzeleri Ukrayna'ya vermeyi reddetmesine tepki gösteren Merz, geçtiğimiz günlerde Avrupalı ortakları ile işbirliği içerisinde Taurus'ları Ukrayna'ya tedarik etmeye açık olduğunu söyledi.





Merz, Alman televizyon kanalına Pazar akşamı verdiği röportajda, Ukrayna’nın uzun süredir sadece kendisini savunmaya çalıştığını, ancak Rusya'nın saldırılarını önleyecek, onların askeri lojistik imkanları hedef alacak operasyonlar yapamadığını kaydetti. Rusya’nın silah ve cephanelerinin önemli bir kısmını Kırım üzerinden sevk ettiğini hatırlatan Merz, Ukrayna’ya verilecek uzun menzilli füzelerin bu konuda etkili olabileceğine işaret etti.





Merz'in bu açıklamasıyla ilgili olarak Kremlin'den Pazartesi günü sert bir açıklama geldi.





Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'da düzenlediği günlük basın brifingi esnasında Almanya'nın değişen tutumunun "kaçınılmaz olarak Ukrayna'daki durumu tırmandıracağı" uyarısında bulundu.





Peskov ayrıca "Maalesef Avrupa başkentleri barışa ulaşmanın yollarını aramaya eğilimli değil, bunun yerine savaşı sürdürmenin yollarını arıyorlar" diye konuştu.





Rusya'nın eski devlet başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev ise sosyal medyada Merz'i çok daha ağır ifadelerle hedef alan bir paylaşım yaptı.





Medvedev, "Şansölye adayı Fritz Merz, Hitler'in Wehrmacht'ında görev yapan babasının anısını unutamıyor. Merz şimdi de Kırım Köprüsü'nün vurulmasını önerdi. İki kere düşün, Nazi!" ifadelerine yer verdi.





Rusya uzun süredir Batılı ülkeleri Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar tedarik etmemeleri konusunda uyarıyor, Kiev'in bunları Rus topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurmak için kullandığını iddia ediyor.





Hem ABD Hem İngiltere Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik etti.





Ancak Alman Taurus füzeleri daha uzun menzile sahip ve 500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.







