Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ve Batı görüşse de riskler devam ediyor /14 Ocak 2022 14:54

Rusya ve Batı görüşse de riskler devam ediyor

Avrupa'da art arda yapılan birçok görüşmeyi içeren diplomasi haftasının ardından kıta daha güvenli bir hale mi geldi? Bu sorunun kısa cevabı, muhtemelen hayır.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin, bu haftaki toplantıların ardından ABD ile güvenlik görüşmelerinin yeniden başlamasını ümit ettiğini, ancak bunun Moskova'nın önerilerini Washington'ın kabul etmesine bağlı olduğunu söyledi.

Ukrayna sınırındaki askeri varlığıyla Batı'da endişelere neden olan Rusya, ABD ve NATO'dan bir dizi güvenlik garantisi talep etti ve bu taleplerine önümüzdeki hafta yazılı cevap beklediğini açıkladı.

Basın açıklamasında konuşan Lavrov, Ukrayna konusundaki gerginliğe karşı yeni yaptırım tehditlerinin de ülkesini yıldıramayacağını söyledi.

Lavrov, "ABD'de bazı Kongre üyelerinin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar içeren bir tasarı hazırladığı haberlerini ima ederek "Ekonomi alanı da dahil olmak üzere her türlü gelişmeye hazırız" dedi.
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