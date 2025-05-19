Rusya ve Belarus arasında stratejik savunma pekişti

Samanyoluhaber.com - Moskova





Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğinin önemli aşama kaydettiğini açıkladı.





Lukaşenko, Rusya'nın uluslararası ortamdaki zorluklara rağmen Belarus'a savaş uçakları ve helikopterler de dahil olmak üzere çeşitli silah sistemleri tedarik etmeye devam ettiğini vurguladı.





Belarus lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile varılan mutabakat uyarınca ülkesine "Oreşnik" gibi ileri düzey savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını belirtti.





"Bu alanda önemli ilerleme kaydettik. Bu durum, Birleşik Devlet çerçevesindeki savunma bağlarımızın gücünü gösteriyor" ifadelerini kullanan Lukaşenko, Rusya'nın benzeri bir iş birliğini başka hiçbir ülkeyle yapmadığının altını çizdi.





Askeri İş Birliğinin Boyutları





Rusya'nın Belarus'a sağladığı hava savunma sistemleri ve diğer silah tedarikleri arttı. İki ülkenin ortak silah geliştirme projeleri bölgesel güvenlik dinamiklerine paralel olarak hayata geçiriliyor.





Lukaşenko, taraflar arasındaki güven seviyesinin en üst düzeyde olduğunu teyit ederken, bu ortaklığın her iki ülkenin savunma kabiliyetlerini güçlendirdiğini ifade etti.





Uzmanlar, Belarus'un Rusya'nın Batı sınırındaki stratejik konumu nedeniyle Moskova için hayati önem taşıdığını ve bu iş birliğinin NATO genişlemesine karşı bir denge unsuru olarak görüldüğünü belirtiyor.